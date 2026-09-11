Elektro-Bijeljina: U nedjelju bez struje 6.000 potrošača

U nedjelju, 13. septembra, bez električne energije biće 6.000 potrošača prigradskog i seoskog područja Zvornika tokom godišnjeg remonta trafostanice "Karakaj", najavljeno je iz "Elektro-Bijeljine".

Od 9.00 do 17.00 časova bez električne energije biće potrošači koji se snabdijevaju sa dalekovoda "Kozluk", "Sapna", "Grbavci", "Rasklopište", "Pekara", "Ciglana", "Distributivni centar" i "Univerzal".

Potrošači koji se snabdijevaju sa trafstanica "Branjevo" i "Kozluk" imaće dva kraća zastoja u snabdijevanju, i to u 6.00 i 18.00 časova.

Iz "Elektro-Bijeljine" ističu da je godišnji remont neophodan za pouzdanost sistema distribucije električne energije.