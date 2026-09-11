Otuđena ćerka Ilona Maska ismijala tatine robote u najnovijoj modnoj kampanji

Vivijan Vilson, otuđena kćerka Ilona Maska, našla se u prvom planu kampanje protiv vještačke inteligencije za španski modni brend „Desigual” (Desigual).

Cilj kampanje je da pošalje jasnu poruku: najveća pobuna više se ne ogleda u borbi protiv sistema, već u odbijanju da se bude njegov dio.

U skladu sa nazivom kampanje „Rođena da prkosi” (engl. Born to Disobey), jedan snimak prikazuje dvadesetdvogodišnjakinju kako koristi robota kao postolje za lopticu za golf, šeta ga na povocu poput psa i pokušava da ga nauči da izgovori „Desigual” piše Euronjus.

Robot tokom svega toga pokazuje znake kvara, što Vivijan navodi na zaključak: "Neke stvari nije ni moguće popraviti".

Vilsonova je za časopis Pipl rekla da joj je važno da zauzme stav o uticaju vještačke inteligencije na modnu industriju „jer ona oduzima poslove talentovanim kreativcima, a istovremeno je štetna za životnu sredinu“.

"Umjetnost je emocija kroz izražavanje", dodala je.

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"Pošto je emocija suštinski ljudska, vještačka inteligencija oduzima svaku osnovnu namjeru i zamjenjuje je plagiranim bojama i oblicima".

Pored očiglednog (i snažnog) stava protiv vještačke inteligencije, teško je ne prepoznati i jedva prikrivenu aluziju na Ilona Maska.

Vivijan, rođena 2004. godine kao dijete Ilona Maska i njegove prve supruge Džastin Vilson, započela je proces promjene pola sa 16 godina, uz saglasnost oba roditelja. Ilon Mask je kasnije tvrdio da je „prevarom naveden da potpiše dokumenta”, dok je Vivijan Vilson insistirala na tome da je njen otac bio potpuno upućen u situaciju. Na svoj osamnaesti rođendan, Vivijan je dobila sudski spor koji joj je omogućio da uzme majčino djevojačko prezime, čime je prekinula sve veze sa ocem. Nakon što je postala influenserka i model, istakla se kao jedan od vodećih glasova u borbi za prava trans osoba u SAD.

Ilon je izjavio da je njegovo dijete „mrtvo” i da je Vivijan „zaražena ’woke’ virusom uma”.

(telegraf)