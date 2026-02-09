Masku više nije prioritet Mars, ovo je nova meta za naseljavanje

Vlasnik kompanije SpejsEks Ilon Mask izjavio je da se prioritet kompanije promijenio i da je sada cilj da se naseli Mjesec, a ne Mars.

On je u objavi na društvenoj mreži “Iks” rekao da bi to moglo da se dogodi za manje od 10 godina, prenosi CNN.

- Najvažniji prioritet je osiguranje budućnosti civilizacije, u tom smislu Mjesec je brži. Putovanje na Mars je moguće samo kada se planete poravnaju svakih 26 mjeseci (vrijeme putovanja od šest mjeseci), dok na Mjesec možemo da letimo svakih 10 dana (vrijeme putovanja od dva dana) - napisao je Mask.

Istakao je i da kompanija ostaje posvećena izgradnji grada na Marsu i da će to početi za otprilike pet do sedam godina, kao i da je to vodeći cilj SpejsIks kompanije od osnivanja kompanije 2002. godine.