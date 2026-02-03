Tužba teška milion funti: Šef kašljao bez maske, on ostao bez noge

Bivši upravnik željezničke stanice Dejvid Gibson podnio je tužbu protiv britanske željezničke kompanije "London end Saut Istern Railvejs" zahtijevajući odštetu u iznosu od oko milion funti (1,17 miliona evra), tvrdeći da je na poslu zaražen virusom korona, što je dovelo do teške bolesti i amputacije noge, prenosi Independent.

Gibson, koji je radio za Saut estern od 2018. godine, navodi da se zarazio u julu 2021. godine tokom sastanka u kancelariji svog nadređenog i zajedničkog doručka u lokalnom restoranu, na koji je, kako tvrdi, osjećao pritisak da prisustvuje.

Njegov šef, prema tužbi, bio je vidno bolestan, kašljao je i nije nosio masku, uprkos važećim epidemiološkim mjerama i internim pravilima kompanije.

Posljedice i amputacija

Nakon zaraze, Gibson je hospitalizovan zbog teške forme kovida-19, razvio je upalu pluća i komplikacije sa zgrušavanjem krvi, zbog čega mu je u bolnici amputirana lijeva noga iznad koljena.

U tužbi se navodi da je poslodavac odgovoran jer nije obezbijedio poštovanje zdravstvenih i bezbjednosnih protokola o socijalnom distanciranju, broju osoba u kancelariji i upotrebi maski.

Advokati Gibsona ističu da je kao ključni radnik redovno poštovao zaštitne mjere - putovao je vozom i automobilom, nosio masku i držao distancu od drugih putnika - i da se zaraza desila "isključivo zbog neodgovornog ponašanja nadređenog".

Stav kompanije

Kompanija "Saute estern" odbacuje sve optužbe, navodeći da je imala adekvatne mjere zaštite i da nije moguće sa sigurnošću utvrditi gdje je došlo do zaraze. Iz kompanije ističu i da je sam tužilac doprinio izlaganju riziku time što je prisustvovao sastanku i doručku.

Predmet je trenutno u fazi pripremnog postupka pred Visokim sudom u Londonu, a suđenje će biti održano ukoliko strane ne postignu vansudsku nagodbu.