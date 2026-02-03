Najmanje dvoje poginulih nakon urušavanja mosta

03.02.2026
14:17
Komentari:0
Najmanje dvoje ljudi poginulo je nakon što se urušio most u izgradnji u gradu Jančeng u pokrajini Đangsu, na istoku Kine, saopštile su lokalne vlasti.
U saopštenju se navodi da se troje ljudi vodi kao nestalo.
Region
Hrvati u velikim problemima: Nestašica lijekova postaje novo pravilo
Prema navodima lokalnih vlasti, ekipe hitnih službi odmah su upućene na lice mjesta, a operacija potrage i spasavanja nastavljena je tokom noći.
Nesreća se dogodila kada je dio nedovršenog mosta iznenada popustio, javila je državna novinska agencija Sinhua.
Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdio uzrok urušavanja.
Najnovije
Najčitanije
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Trenutno na programu