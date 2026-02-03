Logo
Najmanje dvoje poginulih nakon urušavanja mosta

03.02.2026

14:17

Најмање двоје погинулих након урушавања моста
Foto: Pexels

Najmanje dvoje ljudi poginulo je nakon što se urušio most u izgradnji u gradu Jančeng u pokrajini Đangsu, na istoku Kine, saopštile su lokalne vlasti.

U saopštenju se navodi da se troje ljudi vodi kao nestalo.

илу-таблете-лијекови-04092025

Region

Hrvati u velikim problemima: Nestašica lijekova postaje novo pravilo

Prema navodima lokalnih vlasti, ekipe hitnih službi odmah su upućene na lice mjesta, a operacija potrage i spasavanja nastavljena je tokom noći.

Nesreća se dogodila kada je dio nedovršenog mosta iznenada popustio, javila je državna novinska agencija Sinhua.

Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdio uzrok urušavanja.

