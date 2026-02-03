Logo
Srbima u Austriji se ovo neće svidjeti: Uvodi se najstroži Zakon

Србима у Аустрији се ово неће свидјети: Уводи се најстрожи Закон
Novi Zakon o socijalnoj pomoći u pokrajini Steiermark, u Austriji, stupa na snagu 1. februara. Pokrajinski ministar za socijalna pitanja, Hanes Amesbauer (FPO), istakao je da je ijreč o najstrožem zakonu ove vrste u Austriji, koji uklanja pogrešne podsticaje.

Kako je rekao, socijalna pomoć treba da bude privremena pomoć u izvanrednim situacijama, a ne bezuslovni osnovni prihod. Model ovog zakona mogao bi poslužiti i kao primjer za reformu socijalne pomoći na saveznoj razini.

Maksimalni iznosi po novom zakonu

Pokrajina se orijentisala prema najvišim iznosima iz okvirnog zakona o socijalnoj pomoći, donijetog 2019. godine.

Za svako maloljetno dijete u kućanstvu primaoca socijalne pomoći:

-prvo, drugo i treće dete – 21% najvišeg iznosa

-četvrto i svako sljedeće dete – 17,5% najvišeg iznosa

Zakonom su propisani maksimalni iznosi, a ne minimalni standardi.

Pooštravanje pravila

Novi zakon predviđa:

Obavezu zalaganja – primaoci socijalne pomoći treba da stiču kvalifikacije i vještine radi lakše zaposlenosti.

Strože sankcije – minimalne novčane kazne od 200 evra do 4.000 evra, a u slučaju nepoštovanja propisa moguće su i kazne zatvora od 3 dana do 6 nedjelja.

Smanjenje najvišeg iznosa – na 95% referentnog iznosa dodatka za usklađivanje penzija.

Smanjenje isplata za maloljetnike – po uzoru na druge austrijske pokrajine.

U Steiermarku vlast čine koalicije OVP-a i FPO-a. Koaliciju predvodi FPO pod vođstvom pokrajinskog poglavara Marija Kunaseka.

Fokus na rad, odgovornost i pravednost

Amesbauer naglašava:

„Rad ne smije biti manje vrednovan od nerada. Ko radi i uplaćuje u naš sistem, mora na kraju mjeseca imati više od onoga ko nikada nije uplaćivao.“

Cilj reforme je pravednija i preciznija socijalna pomoć, uklanjanje neravnoteža zbog kojih su socijalne naknade ranije bile ponekad znatno veće od prihoda radnih kućanstava. Poseban fokus je na ličnoj odgovornosti, integraciji i suzbijanju zloupotreba.

