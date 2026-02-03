Šešelj šokirao Hrvatsku: Tuđmana otac uhvatio u krevetu s maćehom

Gostujući u "Info jutro" na televiziji "Informer", Šešelj tvrdi da je Tuđmanov otac zatekao sina u krevetu sa maćehom.

"Potom su otac i maćeha izvršili samoubistvo ili je otac ubio svoju ženu pa sebe. Komunisti su to zataškali i nije do kraja utvrđeno, ali to su činjenice, ne zna se samo da li je Tuđmanov otac ubio ženu ili se sama ubila pa je on okončao i svoj život. Rođenom ocu natak'o rogove. To se tako kod nas kaže. Incesta tu nema", kazao je Šešelj.

Komentarišući ustaški dernek na dočeku rukometaša, Šešelj je konstatovao da je sve je prljavo u srži tog ustaškog pokreta.

"Osnivač njihovog pokreta je Jevrejin. Nastalo je u Hrvatskoj, ali to je projekat katoličke crkve. Sve što imaju Hrvati, sve su ukrali od Srba, većinu bar, ima nešto što su ukrali i od ostalih naroda", rekao je Šešelj.