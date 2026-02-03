Logo
Incident na ulici: Nakon svađe se čuli pucnji, povrijeđeni i maloljetnici

Jutarnji.hr

03.02.2026

Инцидент на улици: Након свађе се чули пуцњи, повријеђени и малољетници

Nesvakidašnji incident tokom kojeg je došlo do pucnjave dogodio se sinoć u Ulici Vrtni put na zagrebačkoj Peščenici. Iz PU zagrebačke kažu kako je oko 23:15 sati na ulici došlo do sukoba. Prvo je izbila verbalna svađa, a onda je uslijedio i fizički obračun.

"Tokom sukoba zasad nepoznati počinilac iz vatrenog je oružja ispalio nekoliko hitaca, pri čemu je jedno zrno pogodilo maloljetnika u natkoljenicu. Ljekarska pomoć maloljetniku i još četiri osobama, 52-godišnjakinji uz još troje maloljetnika, pružena je u KBC-u Zagreb, gdje je utvrđeno da su lakše povrijeđeni", kažu iz policije.

Kriminalističko istraživanje je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti obračuna, koji policija trenutno vodi kao pokušaj ubistva.

Hrvatska

Pucnjava

