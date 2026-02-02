Logo
Transparent tokom dočeka rukometaša razljutio masu i Tompsona

Kurir

02.02.2026

20:41

doček rukometaša hrvatske uz tompsona

Nekoliko hiljada ljudi dočekalo je rukometaše Hrvatske koji su na nedavnom Evropskom prvenstvu osvojili bronzanu medalju.

Ali, mrlju na slavlje bacilo je prisustvo neo-ustaškog pjevača Marka Perkovića Tompsona.

Muzičar, čije nastupe prate ustaške pjesme, parole, pokliči i koreografija, ni ovog puta "nije razočarao".

рукометаши хрватска

Region

Doček rukometaša u Zagrebu očekivan: Ustaške zastave i Tompson

Na Trgu Bana Josipa Jelačića bile su vidljive zastave iz NDH (Nezavisna država Hrvatska), zastave HOS-a (Hrvatske odbrambene snage), parole "Za dom spremni"...

Ali, ustaški pir ipak nije nešto što su prihvatili svi. Na jednoj od zgrada koja gleda na trg osvanuo je transparent zbog koga Perkoviću sasvim sigurno nije dobro, a razljutio je okupljene.

"Ujedinjeni protiv fašizma", pisalo je na paroli.

Organizacija događaja protekla je u kontroverznom tonu zbog učešća Marka Perkovića Tompsona.

Rukometaši su ultimativno tražili da im Tompson pjeva na dočeku, što je grad Zagreb odbio. Hrvatski rukometni savez je stoga otkazao doček, ali je preokret nastao u ponedjeljak ujutru.

U cijelu priču se umiješala Vlada Hrvatske, koja je objavila da preuzima doček i da će na trgu biti i Tompson.

Odluku Vlade kritikovao je hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

Зоран Милановић-05092025

Region

Milanović: Odluka Vlade Hrvatske o dočeku rukometaša otimanje države i izazivanje podjela

Da odnos rukometaša prema Tompsonu nije slučajnost, podseća situacija sa Evropskog prvenstva, kada su u svlačionici zapjevali pesmu "Bjeli golubovi", koja završava ustaškim pokličem "Za dom spremni".

(Kurir)

