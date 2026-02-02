Progovorile komšije ubice, otkrili sav užas - Žena mu rodila 3 sina, on je tukao i davio, upucao šuraka

Policija i dalje traga za 44-godišnjim Borislavom Bojanićem, koji je, kako su saopštili iz Policijske uprave Novo Mesto, u Bojancima kod Črnomlja počinio ubistvo. Sumnja se da je ubio svog šuru Darka Senića, a prema nezvaničnim informacijama portala Žurnal24 vrlo vjerovatno je pobjegao u Hrvatsku. Zločin je duboko potresao stanovnike inače mirnog bjelokranjskog sela.

Otac četvoro djece

Prema riječima mještana, Bojanić i njegova supruga Slađana roditelji su trojice sinova, starih 23, 21 i 12 godina, i devetogodišnje kćerke. U Bojance su se doselili prije oko 11 godina iz Kočevja, gdje su živjeli u bloku.

"Kupili su parcelu i sagradili kuću. Mi smo im, kao komšije, mnogo pomogli – napravili prilazni put i postavili drvarnicu. Dok gradnja nije bila završena, njihova zimnica je bila kod mene. Sa porodicom smo se svi dobro slagali. Njihova djeca su se igrala sa našom djecom“, rekao je jedan komšija.

Hronika Ovo je heroj koji je spriječio masakr: Poginuo spasavajući djecu ubice

„Ali onda se Borislav preko noći promijenio. Počeo je da se izbjegava sve nas, njegova djeca, svi odlični đaci, više nisu dolazila kod nas, samo bi mogli da mašu. Jednom sam ga pitao šta ima protiv mene, rekao je da ništa.“

Supruga je već jednom pobjegla iz kuće

Prema nagađanjima jednog od sagovornika, Bojanić je možda bio ljubomoran na suprugu, „prijatnu gospođu rođenu u Bosni i Hercegovini, koja je završila kurs slovenskog jezika i dobila državljanstvo. Prvobitno je radila kao čistačica, a od 1. januara je radila kao vaspitačica osoba sa posebnim potrebama u varstveno-radnom centru“.

Među supružnicima su se povremeno događale nesuglasice: „Prije epidemije kovida su se tako posvađali da je sa mlađom djecom pobjegla kod svojih u Novi Grad. Tek nakon četiri mjeseca je uvjerio da se vrati.“

Hronika Komšije pričaju o hororu u Sloveniji: Davio ženu pa pucao na sina

Dogodilo se nakon lovačkog druženja

Takođe, saznaje se da se Bojanić nedavno pridružio lovcima, iako još nije položio glavni ispit. U subotu ujutru je sa drugim članovima lovačkog društva LD Vinica otišao na lov: "Slijedila je druženja kod jednog od mještana, naravno, popili su i nešto. Bojanićeve je tada, poslije osam godina, posjetio Slađanin brat Darko sa majkom, suprugom i dvoje maloljetne djece. Slađana je telefonirala Borislavu da se vrati kući, ali se nije javio – vjerovatno mu je bilo ispod časti da tako odgovori. Oko pet popodne je, sa još sedam lovaca, ipak došao."

Opis događaja oko 21 čas

Prema pričama mještana: "Jedan od lovaca je Borislavu rekao da bi svoju ženu istjerao iz kuće da je takva. Borislav je potom navodno počeo da guši Slađanu, najstariji sin joj je stao u zaštitu. Borislav je tada otišao na tavan po pištolj, sin je krenuo za njim. Borislav je pucao – pogođen je Darko. Čulo se četiri pucnja, za Darka je koban bio jedan hitac. Odmah je preminuo.“

Hronika Detalji potrage za Bojanićem: Pokušao ubiti sina, pa usmrtio Novograđanina dok ga je sprečavao?

Zaključani u kotlarnici

Svi prisutni su se razbježali, neki čak u čarapama. „Sa suprugom smo se upravo vratili iz Črnomlja. Za stolom sam rješavao ukrštenicu kad sam ispred kuće vidio grupu ljudi. Borislava mala kćerka je bila samo u čarapama i majici bez rukava. Dali smo im papuče i odjeću i svi smo zajedno ostali zaključani u kotlarnici do dva ujutru. Specijalci su zabranili da izlazimo, jer su i dalje tražili Borislava sa psima i dronovima. Nisu ga našli, niti su ga mogli locirati po telefonu jer ga je ostavio kod kuće. Navodno ga je nadzorna kamera snimila na graničnom prelazu u Žuničima.“

Prilikom pretresa kuće pronađena je prava arsenalna soba, uključujući domaće pištolje i puške, kao i veliki broj metaka.

Prijatelji iz mladosti

Tri i po decenije stari Darko, vozač u jednom ljubljanskom transportnom preduzeću, i Borislav su se, prema informacijama slovenačkog portala Žurnal24, poznavali još od mladosti:

„Bili su prijatelji, a Slađana je Borislava upoznala preko Darka. Zajedno su od njenog 18. rođendana.“

Slađana sa mlađom djecom je od juče u sigurnoj kući, dok se Borislav, kako je rečeno, još uvijek traži. Za detalje o događaju u selu Bojanci kontaktirali smo i policiju PU Novo mesto. Zvanične informacije policije biće objavljene kada ih dobijemo.

(zurnal24)