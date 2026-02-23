Logo
Ako postite, ne treba to da govorite: Sveto pravilo mnogi su zaboravili

23.02.2026

16:52

Komentari:

0
Православље, црква
Foto: ATV

Stari duhovni savjeti o postu podsećaju na važno pravilo – post je lična i tiha duhovna disciplina, a ne javno pokazivanje na mrežama.

Stari običaji i duhovni savjeti vezani za Uskršnji post, ali i svaki drugi, učili su vjernike jednoj jednostavnoj, ali dubokoj istini: ako postite, nemojte to govoriti drugima. Post je oduvijek smatran ličnim činom vjere, tihom disciplinom srca, a ne nečim što se javno ističe.

Danas, međutim, sve češće se može videti suprotno. Objave o posnoj hrani, brojanju dana posta ili isticanju ličnog odricanja postale su gotovo uobičajene na društvenim mrežama. Ono što je nekada bilo skriveno kao znak smirenja, danas se nerijetko pokazuje kao identitet ili stil života.

Post kao lični, a ne javni čin

U tradicionalnom shvatanju, post nije bio za dokazivanje pred drugima, već za preobražaj pred Bogom. Smatralo se da se duhovna vrijednost posta umanjuje ako postane predmet hvale ili samopotvrđivanja. U Jevanđelju se navodi da onaj ko posti ne treba da bude sumoran niti da pokazuje drugima svoje odricanje, već da to čini tiho, bez spoljne demonstracije. Suština posta nije u tome da drugi vide da se odričemo, već da se mi sami menjamo.

Нож

Hronika

Svađa se pretvorila u krvavi obračun: Izboden muškarac

Naši stari vjerovali su da je smirenje najveća vrlina posta. Zato se o postu govorilo malo, a još manje se pokazivao. Čak i u porodici, post je bio lična odluka savjesti, a ne tema za isticanje. Post je trebalo da utiša gordost, a ne da je podstakne. Ako bi post postao povod za osjećaj moralne nadmoći ili za želju da drugi to primete, smatralo se da gubi svoju duhovnu svrhu.

U savremenom svjetu, gdje se mnogi aspekti života djele javno, lako je zaboraviti da su neke stvari po svojoj prirodi unutrašnje i tihe. Post spada upravo među njih. Podsjećanje da se o postu ne govori nije zabrana, već duhovni savjet: da se pažnja sa spoljnog preusmeri na unutrašnje. Jer post nije samo promjena jelovnika, već promjena srca – a ona se ne dokazuje riječima, već djelima. Možda je zato ova stara poruka danas važnija nego ikad: ako postite, neka to zna samo vaša savjest, piše Lepa i srećna.

