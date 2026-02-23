Ambasade Rusije u BiH: Dan branioca otadžbine simbol vojne hrabrosti

Dan branioca otadžbine - 23. februar predstavlja simbol vojne hrabrosti, kontinuiteta generacija i poštovanja prema onima koji su branili i nastavljaju da brane rusku otadžbinu, istakli su iz Ambasade Rusije u BiH.

"Svake godine 23. februara sjećamo se herojske istorije naše vojske i mornarice i odajemo počast svim herojima koji su se borili za slobodu i nezavisnost naše otadžbine", objavljeno je na stranici Ambasade Rusije na "Fejsbuku".

U objavi se podsjeća da su na današnji dan 1918. godine, u blizini sela Boljšoe i Maloje Lopatino kod Pskova, vojnici Drugog puka Crvene armije stupili u bitku protiv jedinica njemačke vojske koje su napredovale prema Petrogradu.

Na inicijativu Petrogradskog sovjeta, ovaj datum je postao dan osnivanja Crvene armije.

Naziv praznika se tokom vremena mijenjao, pa je tridesetih i četrdesetih godina prošlog vijeka to bio Dan Crvene armije, a nakon rata Dan Sovjetske armije i mornarice.

Ruska Federacija je 1993. godine ustanovila Dan branioca otadžbine, 1995. praznik je uvršten na listu dana vojne slave, a 2006. je usvojen današnji naziv, navodi se u saopštenju.