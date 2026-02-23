Logo
Ambasade Rusije u BiH: Dan branioca otadžbine simbol vojne hrabrosti

23.02.2026

16:32

Dan branioca otadžbine - 23. februar predstavlja simbol vojne hrabrosti, kontinuiteta generacija i poštovanja prema onima koji su branili i nastavljaju da brane rusku otadžbinu, istakli su iz Ambasade Rusije u BiH.

"Svake godine 23. februara sjećamo se herojske istorije naše vojske i mornarice i odajemo počast svim herojima koji su se borili za slobodu i nezavisnost naše otadžbine", objavljeno je na stranici Ambasade Rusije na "Fejsbuku".

U objavi se podsjeća da su na današnji dan 1918. godine, u blizini sela Boljšoe i Maloje Lopatino kod Pskova, vojnici Drugog puka Crvene armije stupili u bitku protiv jedinica njemačke vojske koje su napredovale prema Petrogradu.

Na inicijativu Petrogradskog sovjeta, ovaj datum je postao dan osnivanja Crvene armije.

Društvo

Poziv ugostiteljima: Registracija do 15. marta ili slijede kazne

Naziv praznika se tokom vremena mijenjao, pa je tridesetih i četrdesetih godina prošlog vijeka to bio Dan Crvene armije, a nakon rata Dan Sovjetske armije i mornarice.

Ruska Federacija je 1993. godine ustanovila Dan branioca otadžbine, 1995. praznik je uvršten na listu dana vojne slave, a 2006. je usvojen današnji naziv, navodi se u saopštenju.

ambasada Rusije

