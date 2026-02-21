Sarajevske stranke u Banjaluci - koje su poruke?

Njihovim dolaskom potvrđeno je da oni dugi niz godina sav svoj fokus usmjeravaju prema Republici Srpskoj i bave se stanjem ovdje umjesto da počnu rješavati probleme u svom dvorištu, kojih ovih dana, nažalost, mnogo ima u Sarajevu, kaže Slobodan Župljanin predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske.

"Njihov politički kapacitet u Republici Srpskoj je ravan nuli,to je ništa, to je na nivou statističke greške i šta god činili i koliko god bi sastanaka radili oni ne mogu tu napraviti nikakav značajan iskorak zato što su u Republici Srpskoj većinski srpski narod koji je organizovan u srpske partije. Njihov cilj je bio provokacija da na bilo koji način naprave incident u Republici Srpskoj i da potvrde svoj narativ da sve što se događa u Republici Srpskoj je upereno protiv BiH protiv demokratije", kaže Slobodan Župljanin, predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske.

Njihov dolazak, po svemu sudeći potvrđuje da je Republika Srpska, koju stalno osporavaju, postojana i jaka, a da je Banjaluka politički centar.

"Da Banjaluka je taj centar priznaju oni to posredno govorim o liderima te trojke i neće da se bave realnim problemima koji ključaju u gradu na Miljacki. Više se prati šta se dešava u Banjaluci šta je izjavio Dodik nego šta je u sarajevskom diskursu, lideri trojke odaju priznanje Dodiku i potajno žele da budu Dodik u svojoj sredini", kaže Predrag Ćeranić, dekan fakulteta bezbjednosnih nauka.

Dio analitičara spominjao je i mogućnost koalicije SDA i SDP-a jer postoji šansa da bi SDA mogla osvojiti bolji izborni rezultat, a banjalučki sporazum sarajevskih stranaka to onemogućava. Ipak, ono što zabrinjava su poruke koje su poslate iz Banjaluke.

"Možda je najlošija ta poruka Konakovića koji je rekao da smo došli ovdje da se okupimo oko onih političkih stranaka koji žele Bosnu i Hercegovinu. Ta rečenica definitivno ukazuje zbog čega su oni došli. Taj njihov projekat Bosna i Hercegovina bez Republike Srpske, unitarna BiH", rekao je Drago Vuković, sociolog i profesor na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Iako je ranije bilo najavljeno veliko okupljanje stranaka koje u svom programu spominju razvoj BiH, na potpisivanje u Banjaluku 19.februara nisu došli predstavnici Naše stranke, SDA, DF-a kao ni SBB Fahrudina Radončića što govori da se teško može raditi o zajedničkom nastupu stranaka s centralom u Sarajevu.