Kosmos je konačno rasporedio karte: Zlatna era počinje bez najave za ova tri znaka

ATV
24.04.2026 17:32

Космос је коначно распоредио карте: Златна ера почиње без најаве за ова три знака
Foto: Unsplash

Kosmos je konačno rasporedio karte kako treba i zlatna era za određene znake Zodijaka počinje bez najave.

Tri horoskopska miljenika ulaze u period kada novac stiže sa adresa koje nisu ni bile na njihovoj listi. Stari dug koji ste otpisali, zaboravljena uplata ili poziv iz firme koju ste odbili prije godinu dana baš tu se krije obrt o kojem niko ne priča naglas.

Strijelac: Kraj dugog finansijskog zatišja

Strijelčevi su predugo živjeli na rezervi. Planovi su kasnili, računi su se gomilali, a motivacija je tanjila kao led na suncu. Sada se sve mijenja.

Tranzit Jupitera otvara vrata kroz koja ulazi konkretan novac, a ne samo obećanje.

hitna pomoc

Hronika

Preminuo muškarac povrijeđen u nesreći u februaru

Najčešće se radi o honoraru iz inostranstva ili proviziji za posao koji ste davno zaboravili.

Poenta nije u lutriji. Strijelac dobija priliku da naplati znanje koje je godinama davao besplatno. Jedan poziv krajem mjeseca preokreće cijelu situaciju.

Djevica: Nasljedstvo i ispravljanje stare nepravde

Djevice najmanje očekuju da će novac stići iz porodičnih krugova, a baš tamo se sprema veliki presedan.

Može biti riječ o staroj parceli, polisi osiguranja za koju niste ni znali ili pozajmici koju vam vraćaju sa kamatom.

Vaša urođena pedantnost sada radi za vas. Dokumenti su u redu, papiri spremni, i kada se ukaže prilika, niko vas ne može zaobići.

Osoba starija deset ili više godina, najčešće muškarac iz šire familije. Ne traži zahvalnost, traži samo potpis.

Ne odbijajte sastanke sa rođacima u naredne četiri nedjelje.

Vodolija: Talas novca za vizionare

Vodolije su cio život gradile reputaciju „čudaka” koji ne juri novac. Upravo zato ih ova zlatna era sada bira.

Neka ideja koju ste usput pomenuli u razgovoru ili projekat koji ste smatrali hobijem, postaje ozbiljan izvor prihoda.

Onlajn kursevi, mali proizvodi ili saradnja preko interneta idu vam posebno naruku.

Novac stiže u ratama, ali redovno. To vam najviše i odgovara, jer mrzite pritisak jednokratnih velikih suma.

Ko prvi ulazi u „Zlatnu eru”?

Strijelac je prvi na redu zbog direktnog uticaja Jupitera na njegovu finansijsku osu.

Zatim slijedi Djevica preko porodične linije.

Vodolija zatvara trio kroz digitalne i kreativne kanale.

Kako maksimalno iskoristiti ovaj period?

Zvijezde otvaraju vrata, ali kvaka je uvijek na vašoj strani. Da vam sreća ne bi procurila kroz prste, uradite sljedeće:

  • Sredite papirologiju koju odlažete mjesecima.
  • Vratite se ljudima koji su vam prije godinu dana nudili saradnju.
  • Otvorite poseban račun za novac koji stiže neočekivano.
  • Ćutite o uplatama dok novac ne legne na račun.

Period povoljnih aspekata traje otprilike do kraja naredne sezone. Ko zaspi, propustiće voz. Novac iz neočekivanog izvora rijetko kuca dva puta.

A vi? Koji ste znak i da li ste već primijetili neobičan poziv ili ponudu koja vas je zatekla? Pišite nam u komentarima iz kog pravca je stigla prva naznaka.

(Krstarica)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Ротација на возилу хитне помоћи.

Hronika

Preminuo muškarac povrijeđen u nesreći u februaru

24 min

0
Аутомеханичар поправља ауто.

Auto-moto

Genijalac šokirao svijet jednim izumom: Ubacio peć u gepek i vozi za džabe

38 min

0
Тешка несрећа у БиХ, има страдалих и повријеђених

Hronika

Teška nesreća u BiH, ima stradalih i povrijeđenih

39 min

0
Ава Карабатић испливао експлицитни видео снимак и фотографије са вјереником

Scena

Nakon eksplicitnog snimka Ava Karabatić ponovo šokira

48 min

0

Više iz rubrike

Истина о правом Џеку са Титаника руши све илузије: Његово тијело је обиљежено бројем 227, а овдје почива

Zanimljivosti

Istina o pravom Džeku sa Titanika ruši sve iluzije: Njegovo tijelo je obilježeno brojem 227, a ovdje počiva

9 h

0
Друштвене мреже

Zanimljivosti

Još jedna evropska zemlja planira zabraniti društvene mreže mlađim od 16 godina

9 h

0
Спавање дјевојка сан кревет

Zanimljivosti

Šta znači često sanjati isti san?

18 h

0
Особа избацује велику количину пара из кофера на сто.

Zanimljivosti

U maju će se za ova tri znaka pare lijepiti kao magnet

23 h

0

