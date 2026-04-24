Još jedna evropska zemlja planira zabraniti društvene mreže mlađim od 16 godina

Autor:ATV
Vlada Norveške najavila je da će predložiti zabranu korištenja društvenih mreža za djecu mlađu od 16 godina i da će tehnološke kompanije učiniti odgovornim za provjeru starosti mladih korisnika.
"Uvodimo ovaj zakon jer želimo djetinjstvo u kojem djeca mogu da budu djeca", izjavio je premijer Jonas Gar Stere.
On je dodao da "algoritmi i ekrani ne smiju da preuzmu igru, prijateljstva i svakodnevni život" i da je ovo važna mjera za zaštitu digitalnih života djece.
Prijedlog zakona biće upućen parlamentu do kraja 2026. godine, navela je manjinska laburistička vlada, prenosi Srna.
