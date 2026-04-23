Da li je dozvoljeno prekinuti staro kumstvo: Kada zapravo smijete da promijenite kuma

U vremenu kada se tradicionalne vrijednosti sve češće preispituju, jedno od pitanja koje se nameće među vjernicima jeste i to šta učiniti kada “staro kumstvo” više ne ispunjava svoju suštinu.

Sve je više onih koji osjećaju da odnos sa kumom postoji samo formalno, bez stvarne bliskosti, odgovornosti i duhovnog zajedništva koje kumstvo podrazumijeva.

Šta zapravo znači kumstvo u pravoslavlju?

Kršteno kumstvo u pravoslavlju nije samo običaj, već istinsko duhovno srodstvo koje nastaje u svetoj tajni krštenja. Kum tada postaje svjedok vjere i duhovni staratelj, neko ko prati kumče kroz život, učestvuje u njegovom uzrastanju u vjeri i svojim primjerom potvrđuje ono na šta se obavezao.Upravo zbog takve težine i značaja, pitanje prekida “starog kumstva” kod mnogih izaziva nelagodu i nedoumice.

Kada kumstvo izgubi svoju suštinu

Savremeni način života donio je i nove okolnosti – udaljenost među ljudima, rijetke susrete, ali i promjene u ponašanju i životnim vrijednostima.

Dešava se da kum više nije prisutan u životu porodice, da ne učestvuje u važnim trenucima ili da zanemari svoju duhovnu ulogu.

U takvim situacijama, mnogi se pitaju da li je ispravno ostati u odnosu koji je izgubio svoju suštinu ili potražiti osobu koja će tu ulogu zaista živjeti.

Da li je dozvoljeno promijeniti kuma?

Sve češće se javlja želja da se kumstvo uspostavi sa nekim ko je blizak, ko dijeli iste vrijednosti i ko je prisutan u svakodnevnom životu.

Ipak, mnogi ne znaju kako da pristupe ovom pitanju – da li je dozvoljeno prekinuti staro kumstvo, na koji način to učiniti i kako izbeći nesporazume među porodicama.

Zbog nedostatka jasnog razumijevanja, ljudi često ostaju u dilemi, razapeti između poštovanja tradicije i potrebe da kumstvo ima svoj pravi smisao.

Šta kaže otac Dušan

O ovoj temi govorio je i otac Dušan, ukazujući na okolnosti u kojima može doći do prekida “starog kumstva” i način na koji se to čini.

– “Staro kumstvo” se može prekinuti iz više razloga. Ako kum nema muške djece, a on je u godinama i neće moći da prati život svoga kumčeta, ako živi daleko od kumovske porodice i ne može češće da ih posjećuje, ako zanemari svoje kumovske obaveze, konačno ako promijeni na gore svoj život i, ne daj Bože, da otpadne od pravoslavne vjere. U svakom slučaju, za prekid “starog kumstva” treba da razgovaraju dvije okumljene porodice i da se iznesu razlozi za prekidanje kumstva. Ne bi bilo dobro da jedna porodica promijeni kuma, a da o tome ne izvesti svog dotadašnjeg kuma – objasnio je otac Dušan, prenosi Religija.