Darel Šits pronađen mrtav: Sumnja se na samoubistvo

23.04.2026 09:58

Дарел Шитс пронађен мртав: Сумња се на самоубиство
Zvijezda serije „Storadž vors“ (Storage Wars) Darel Šits preminuo je u 67. godini, naveli su iz policijske uprave Lejk Havasu Sitija.

Prema prvom izvještaju, on je počinio samoubistvo.

„Po dolasku, policajci su pronašli muškarca koji je zadobio, čini se, samonanesenu ranu u glavu. Odjeljenje za kriminalističke istrage policijske uprave grada Lejk Havasu Sitija obaviješteno je i reagovalo je na mjestu događaja kako bi preuzelo istragu. Tijelo je predato kancelariji medicinskog istražitelja okruga Mohave na dalju istragu. Darelova porodica je obaviještena“, naveli su.

Šits se proslavio kroz šou „Storadž vors“, koji emituje televizijska mreža „Ej-end-I“, a koji prati profesionalne kupce koji se takmiče u nadmetanju za skladišne ormariće.

Prema pravilima Kalifornije, ako se zakup skladišnog ormarića ne plati tri mjeseca, aukcionari mogu preuzeti njegov sadržaj.

Portparol „Ej-end-I“-ja u izjavi je naveo: „Ožalošćeni smo smrću voljenog člana naše porodice ‘Storadž vors’, Darela Šitsa. Naše misli su sa njegovom porodicom i voljenima u ovom teškom trenutku.“

Šits se povukao iz serije „Storadž vors“ 2023. godine i otvorio antikvarnicu u Arizoni pod nazivom „Havasu šou mi jor džank“.

