Logo
Large banner

Cvijanović: Saradnja Srpske i Izraela zasnovana na iskrenom prijateljstvu

Autor:

ATV
14.05.2026 07:22

Komentari:

7
Жељка Цвијановић и Јехиел Лајтер у Вашингтону
Foto: zeljka.cvijanovic/Instagram/Screenshot

Zahvalnost ambasadoru Izraela u Sjedinjenim Američkim Državama Jehielu Lajteru na pozivu na proslavu Dana nezavisnosti Države Izrael u Vašingtonu, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

- Saradnja Republike Srpske i Izraela zasnovana je na iskrenom prijateljstvu i snažnim istorijskim vezama i čvrsto smo posvećeni njenom daljem unapređenju. Ovaj događaj bio je prilika da se sretnem i razgovaram sa sekretarom za energetiku u administraciji predsjednika Trampa, Krisom Rajtom i ambasadorom SAD u Izraelu Majkom Hakabijem - napisala je Cvijanović na društvenoj mreži Iks.

Доналд Трамп Си Ђинпинг

Svijet

Svečani doček Trampa u Pekingu uz crveni tepih, gardu i počasnu salvu

Cvijanovićeva je navela da je posebno zadovoljstvo bilo sresti starog prijatelja, Malkolma Honlajna, istaknutog predstavnika jevrejske zajednice u SAD.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Srpski član predsjedništva BiH

Izrael

Jehiel Lajter

Vašington

Komentari (7)
Large banner

Pročitajte više

Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Svijet

Užas u Njemačkoj! Pedijatar optužen za 130 slučajeva seksualnog zlostavljanja djece

2 h

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Društvo

Stabilne cijene nafte nakon velikog rasta zbog tenzija na Bliskom istoku i pada zaliha

2 h

0
Гужва на граничном прелазу Градишка 14.05.2026.

Društvo

Gužve na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina

2 h

0
Свети пророк Јеремија

Društvo

Slavimo Svetog proroka Jeremiju: Zašto se danas ne valja češljati?

2 h

0

Više iz rubrike

Миличевић поткачио Станивуковића: Блануша кандидат, не постоји анкета која то може да оспори

Republika Srpska

Miličević potkačio Stanivukovića: Blanuša kandidat, ne postoji anketa koja to može da ospori

14 h

2
Бранко Блануша и Драшко Станивуковић

Republika Srpska

SDS odbio poziv Stanivukovića, Blanuša kandidat: "Okupite se oko nas"

14 h

10
Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović sa Siberelom: Pozdravljamo prisustvo američkih kompanija u Srpskoj

14 h

8
Почело суђење Мирославу Краљевићу

Republika Srpska

Počelo suđenje Kraljeviću zbog Mladića i Karadžića

14 h

0

  • Najnovije

09

49

Kapitalac težak 82 kilograma ulovljen kod Bara: Dušan se 18 minuta borio sa tunom

09

43

Pijan uletio na terasu kafića u Šipovu, ima povrijeđenih

09

36

Pala četvorka iz Prijedora: Presreli auto, pa pretukli putnike

09

34

Emiru Selimoviću 45 godina zatvora za ubistvo supruge i sina

09

31

Večeras drugo polufinale Evrovizije: Ovo su favoriti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner