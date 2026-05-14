Cvijanović: Saradnja Srpske i Izraela zasnovana na iskrenom prijateljstvu

Zahvalnost ambasadoru Izraela u Sjedinjenim Američkim Državama Jehielu Lajteru na pozivu na proslavu Dana nezavisnosti Države Izrael u Vašingtonu, poručila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

- Saradnja Republike Srpske i Izraela zasnovana je na iskrenom prijateljstvu i snažnim istorijskim vezama i čvrsto smo posvećeni njenom daljem unapređenju. Ovaj događaj bio je prilika da se sretnem i razgovaram sa sekretarom za energetiku u administraciji predsjednika Trampa, Krisom Rajtom i ambasadorom SAD u Izraelu Majkom Hakabijem - napisala je Cvijanović na društvenoj mreži Iks.

Cvijanovićeva je navela da je posebno zadovoljstvo bilo sresti starog prijatelja, Malkolma Honlajna, istaknutog predstavnika jevrejske zajednice u SAD.