Logo
Large banner

Počelo suđenje Kraljeviću zbog Mladića i Karadžića

Autor:

Branka Dakić
13.05.2026 19:25

Komentari:

0
Почело суђење Мирославу Краљевићу
Foto: ATV

Miroslav Kraljević danas je na optuženičku klupu došao u pratnji advokata. Sudi mu se, jer je prije više od godinu dana na obilježavanju pogibije vojnika Vojske Republike Srpske rekao da su Radovan Karadžić i Ratko Mladić slavna imena koja treba spominjati.

Advokat Slobodan Cvijetić uložio je prigovor te tvrdio da Sud BiH nije nadležan da sudi po osnovu zakona koji nije usvojen u Parlamentu BiH, već je nametnut od strane Valentina Incka. Tražio je da se postupak obustavi sve dok se Ustavni sud BiH ne izjasni o zaključku Ustavnopravne komisije u kojem stoji da visoki predstavnik nema nadležnost nametanja zakona i odluka u BiH. Ima primjedbe i na tekst nametnutih odredbi Zakona.

„I sada ide ta, po meni skaradna odredba ili na bilo koji način veliča lice osuđeno za ratne zločine. Na bilo koji način! Ovo u Zakonu, da je prošlo parlamentarnu proceduru, naši pravnici koji pripremaju zakone ne bi stavili ovako nedefinisanu odredbu koja otvara vrata za prozvoljno tumačenje.Toliko je proizvoljna odredba da njenom primjenom već danas danas treba početi zidati deset spratova u Vojkovićima“, kazao je Slobodan Cvijetić, advokat Miroslava Kraljevića.

Nastavlja se progon Srba u pravosuđu BiH, a nametnute odredbe Krivičnog zakona samo su još jedna od neustavnih i nelegalnih zaostavština visokih predstavnika, poruka je iz Republike Srpske.

„To je jedan od primjera unošenja u krivično zakonodavstvo i krivične inkriminacije verbalnog delikta i mišljenja. Ne smijete danas više ništa reći. Ne smijete ništa pomenuti. Bićete kažnjeni. Te zaostavštine oni moraju povući sa sobom“, rekao je Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske.

„Posljedica toga je postupanje Suda, a početak toga je preko 30, 40 nevladinih udruženja iz Federacije kojima nekome napiše osnov za krivično gonjenje. Mi iz Republike Srpske to ne radimo. Mi želimo da ovdje živimo normalno“, kazao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Srbima je zabranjeno da se sjećaju i spominju imena iz prošlosti, dok Bošnjaci nije. Oni to rade gotovo svakodnevno, ali Sud i Tužilaštvo BiH na to su i gluvi u slijepi.

„Muslimani u Republici Srpskoj mogu da rade šta god hoće, da nose ratne zastave, da veličaju ratne zločince, da provociraju, vrijeđaju, prijete srpskoj policiji, da na spomen-pločama spominju šehide, da pominju da su Srbi fašisti. To se sve dešava na teritoriji Republike Srpske. Dok na teritoriji Republike Srpske mi ne smijemo spominjati imena iz svoje istorije“, rekao je Danijel Simić, predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske.

Nastavak suđenja Kraljeviću planiran je za 11. jun, kada bi trebalo da bude saslušan prvi svjedok Tužilaštva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Miroslav Kraljević

suđenje Kraljeviću

Ratko Mladić

Radovan Karadžić

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

У суботу у Српској истиче мјера поврата десет фенинга по купљеној литри горива

Republika Srpska

U subotu u Srpskoj ističe mjera povrata deset feninga po kupljenoj litri goriva

2 h

0
Коме се окренути и на чија врата покуцати?

Republika Srpska

Kome se okrenuti i na čija vrata pokucati?

3 h

5
Главни одбор потврдио: Блануша кандидат СДС-а за предсједника!

Republika Srpska

Glavni odbor potvrdio: Blanuša kandidat SDS-a za predsjednika!

3 h

16
Небензја: Караџић подвргнут психолошком терору уз прећутну сагласност Међународног механизма

Republika Srpska

Nebenzja: Karadžić podvrgnut psihološkom teroru uz prećutnu saglasnost Međunarodnog mehanizma

3 h

0

  • Najnovije

21

11

Kolač za koji vam neće biti potrebno brašno: Napravite mak kocke za samo 30 minuta

21

08

Tramp poveo poslovne gigante u Peking: Avion "težak" više od 10.000 milijardi dolara

21

07

Vanja Marinković: U oktobru se vraćam na teren, Partizan cilja dva trofeja do kraja sezone

21

03

EP u futsalu za srednjoškolce: Republika Srpska u polufinalu

21

02

Jedan vitamin ima složenu vezu s rakom: Premalo i previše ovog nutrijenta može biti opasno za zdravlje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner