Počelo suđenje Kraljeviću zbog Mladića i Karadžića

Miroslav Kraljević danas je na optuženičku klupu došao u pratnji advokata. Sudi mu se, jer je prije više od godinu dana na obilježavanju pogibije vojnika Vojske Republike Srpske rekao da su Radovan Karadžić i Ratko Mladić slavna imena koja treba spominjati.

Advokat Slobodan Cvijetić uložio je prigovor te tvrdio da Sud BiH nije nadležan da sudi po osnovu zakona koji nije usvojen u Parlamentu BiH, već je nametnut od strane Valentina Incka. Tražio je da se postupak obustavi sve dok se Ustavni sud BiH ne izjasni o zaključku Ustavnopravne komisije u kojem stoji da visoki predstavnik nema nadležnost nametanja zakona i odluka u BiH. Ima primjedbe i na tekst nametnutih odredbi Zakona.

„I sada ide ta, po meni skaradna odredba ili na bilo koji način veliča lice osuđeno za ratne zločine. Na bilo koji način! Ovo u Zakonu, da je prošlo parlamentarnu proceduru, naši pravnici koji pripremaju zakone ne bi stavili ovako nedefinisanu odredbu koja otvara vrata za prozvoljno tumačenje.Toliko je proizvoljna odredba da njenom primjenom već danas danas treba početi zidati deset spratova u Vojkovićima“, kazao je Slobodan Cvijetić, advokat Miroslava Kraljevića.

Nastavlja se progon Srba u pravosuđu BiH, a nametnute odredbe Krivičnog zakona samo su još jedna od neustavnih i nelegalnih zaostavština visokih predstavnika, poruka je iz Republike Srpske.

„To je jedan od primjera unošenja u krivično zakonodavstvo i krivične inkriminacije verbalnog delikta i mišljenja. Ne smijete danas više ništa reći. Ne smijete ništa pomenuti. Bićete kažnjeni. Te zaostavštine oni moraju povući sa sobom“, rekao je Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske.

„Posljedica toga je postupanje Suda, a početak toga je preko 30, 40 nevladinih udruženja iz Federacije kojima nekome napiše osnov za krivično gonjenje. Mi iz Republike Srpske to ne radimo. Mi želimo da ovdje živimo normalno“, kazao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Srbima je zabranjeno da se sjećaju i spominju imena iz prošlosti, dok Bošnjaci nije. Oni to rade gotovo svakodnevno, ali Sud i Tužilaštvo BiH na to su i gluvi u slijepi.

„Muslimani u Republici Srpskoj mogu da rade šta god hoće, da nose ratne zastave, da veličaju ratne zločince, da provociraju, vrijeđaju, prijete srpskoj policiji, da na spomen-pločama spominju šehide, da pominju da su Srbi fašisti. To se sve dešava na teritoriji Republike Srpske. Dok na teritoriji Republike Srpske mi ne smijemo spominjati imena iz svoje istorije“, rekao je Danijel Simić, predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske.

Nastavak suđenja Kraljeviću planiran je za 11. jun, kada bi trebalo da bude saslušan prvi svjedok Tužilaštva.