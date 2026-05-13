U subotu u Srpskoj ističe mjera povrata deset feninga po kupljenoj litri goriva

Mjera povrata deset feniga po kupljenoj litri goriva, koja je u Republici Srpskoj uvedena kao direktna pomoć građanima zbog velikih poskupljenja nafte na svjetskom tržištu, ističe u subotu, 16. maja. Do tada bi Vlada trebalo da odluči da li će biti produžena i u narednom periodu.

U resornom ministarstvu kažu da je za primjenu ove odluke izdvojeno, prema prvim procjenama, između 5,5 i 6,5 miliona maraka.

Zahvalili su svim distributerima koji su se odazvali ovom pozivu i odrekli se dijela dobiti do refundacije sredstava, čime su pokazali visok stepen društvene odgovornost.

"Mislimo da su najviše koristi od ove mjere imali poljoprivrednici i transportne kompanije. Poljoprivrednici su imali pravo na povrat i mislim da smo im, uz regresirano gorivo, olakšali sjetvu, što će za sve značiti jeftiniju hranu. I prevoznici su takođe imali pravo na ovaj povrat, i uz sve probleme koje su imali u prethodnom periodu, smatramo da im je ova mjera olakšala poslovanje", istakao je Ned Puhovac, ministar trgovine i turizma Republike Srpske.

(RTRS)