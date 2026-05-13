Logo
Large banner

U subotu u Srpskoj ističe mjera povrata deset feninga po kupljenoj litri goriva

13.05.2026 18:18

Komentari:

0
У суботу у Српској истиче мјера поврата десет фенинга по купљеној литри горива
Foto: ATV

Mjera povrata deset feniga po kupljenoj litri goriva, koja je u Republici Srpskoj uvedena kao direktna pomoć građanima zbog velikih poskupljenja nafte na svjetskom tržištu, ističe u subotu, 16. maja. Do tada bi Vlada trebalo da odluči da li će biti produžena i u narednom periodu.

U resornom ministarstvu kažu da je za primjenu ove odluke izdvojeno, prema prvim procjenama, između 5,5 i 6,5 miliona maraka.

Zahvalili su svim distributerima koji su se odazvali ovom pozivu i odrekli se dijela dobiti do refundacije sredstava, čime su pokazali visok stepen društvene odgovornost.

"Mislimo da su najviše koristi od ove mjere imali poljoprivrednici i transportne kompanije. Poljoprivrednici su imali pravo na povrat i mislim da smo im, uz regresirano gorivo, olakšali sjetvu, što će za sve značiti jeftiniju hranu. I prevoznici su takođe imali pravo na ovaj povrat, i uz sve probleme koje su imali u prethodnom periodu, smatramo da im je ova mjera olakšala poslovanje", istakao je Ned Puhovac, ministar trgovine i turizma Republike Srpske.

(RTRS)

Podijeli:

Tagovi :

gorivo

Vlada Republike Srpske

akcize na gorivo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Коме се окренути и на чија врата покуцати?

Republika Srpska

Kome se okrenuti i na čija vrata pokucati?

3 h

5
Главни одбор потврдио: Блануша кандидат СДС-а за предсједника!

Republika Srpska

Glavni odbor potvrdio: Blanuša kandidat SDS-a za predsjednika!

3 h

16
Небензја: Караџић подвргнут психолошком терору уз прећутну сагласност Међународног механизма

Republika Srpska

Nebenzja: Karadžić podvrgnut psihološkom teroru uz prećutnu saglasnost Međunarodnog mehanizma

3 h

0
"Звиздић и Конаковић су већ у политичкој пензији захваљујући послу и резултатима Додика"

Republika Srpska

"Zvizdić i Konaković su već u političkoj penziji zahvaljujući poslu i rezultatima Dodika"

4 h

0

  • Najnovije

21

11

Kolač za koji vam neće biti potrebno brašno: Napravite mak kocke za samo 30 minuta

21

08

Tramp poveo poslovne gigante u Peking: Avion "težak" više od 10.000 milijardi dolara

21

07

Vanja Marinković: U oktobru se vraćam na teren, Partizan cilja dva trofeja do kraja sezone

21

03

EP u futsalu za srednjoškolce: Republika Srpska u polufinalu

21

02

Jedan vitamin ima složenu vezu s rakom: Premalo i previše ovog nutrijenta može biti opasno za zdravlje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner