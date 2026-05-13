"Zvizdić i Konaković su već u političkoj penziji zahvaljujući poslu i rezultatima Dodika"

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je da su Denis Zvizdić i Elmedin Konaković već u političkoj penziji i to baš zahvaljujući poslu i rezultatima Milorada Dodika i Republike Srpske.

Reagujući na izjavu zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denisa Zvizdića da će lider SNSD-a Milorad Dodik morati, kako kaže, da ode u političku penziju i da to nije posao stranaca nego opozicije u Republici Srpskoj, Kovačević je rekao za Srnu da Zvizdić, u pokušaju da spriječi rasulo u opozicionim redovima u Srpskoj, po ko zna koji put pravi istu grešku - novim besmislenim napadom na Dodika nastoji da zaustavi raspad obje "trojke" i ponovo ih okupi oko stare politike sukoba.

On je istakao da je pad Kristijana Šmita definitivno uzdrmao obje "trojke" - vladajuću u političkom Sarajevu i opozicionu u Republici Srpskoj,

"Posljedice su jasno vidljive: članice sarajevske 'trojke' ponašaju se kao da se međusobno ne poznaju, dok je opoziciona 'trojke' u Republici Srpskoj otišla korak dalje - svađa se oko kandidatura i pravi se da uopšte ne primjećuje da im je politički pokrovitelj doživio potpuni fijasko", naglasio je Kovačević, koji je i portparol SNSD-a.

Kovačević je dodao da Zvizdić iz političkog Sarajeva praktično izdaje naredbu opozicionoj "trojci" u Republici Srpskoj - prekinite povlačenje i krenite u novi samoubilački juriš na linije "odbrane" Republike Srpske!

Istovremeno, kaže Kovačević, istim tim političkim fermanom pokušava da umiri bijes sopstvenih birača, razočaranih još jednim porazom koji je njihova politika doživjela od Milorada Dodika i Republike Srpske.