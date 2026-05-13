Šeranić: Vlada povlači izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju

ATV
13.05.2026 14:04

Ален Шеранић
Vlada Republike Srpske povući će Izmjene i dopune Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju iz skupštinske procedure, potvrdio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.

Ministar je istakao da je ova odluka donesena nakon dodatnih političkih konsultacija i uvažavanja stavova javnosti i socijalnih partnera.

"Juče smo imali dodatne konsultacije sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom i na bazi tih konsultacija može se očekivati politička usaglašenost, ali i usaglašenost samog zakona sa zajednicom i sa građanima. Prije svega, mislim na Savez sindikata Republike Srpske koji je javno upućivao primjedbe, tako da se nadamo da ćemo doći do boljih i konkretnijih rješenja", izjavio je Šeranić.

Šeranić je naglasio da je ovaj zakonski prijedlog izazvao veliku pažnju javnosti, što je i razumljivo s obzirom na materiju koju tretira.

"Zakoni koji proizilaze iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite su zakoni koji se bave životima ljudi. Oni su vrlo osjetljivi i nekada je veoma teško zakonskim normama i odredbama uokviriti stvarni život ljudi", zaključio je ministar Šeranić.

