Tadić: Odmah izbrisati sve Šmitove odluke!

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je danas u Banjaluci da antidejtonske odluke visokih predstavnika nisu podloga na kojoj domaći lideri mogu nastavi da rade i grade dejtonsku BiH.

Karan je ukazao da Srpska 30 godina upozorava na rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava BiH, što su u početku dominantno radili visoki predstavnici.

"Visoki predstavnici su za sve godine donijeli 913 odluka, čime su ne samo rušili Dejtonski sporazum i Ustav BiH, nego i ustavno-pravnu poziciju Republike Srpske koja u skladu sa Aneksom četiri mirovnog sporazuma ima snažnu autonomiju koja se izražava predstavljanjem u institucijama BiH, zatim u samostalnom donošenju odluka, te u nemogućnosti da jedan narod preglasa drugi", rekao je Karan novinarima, komentarišuću sjednicu Savjeta bezbjednosti UN o situaciji u BiH.

Karan je istakao da su visoki predstavnici za 30 godina stvorili antidejtonsku BiH i formirali paralelni sistem.

"Dobra je spoznaja da su i neki drugi shvatili da visoki predstavnici moraju otići odavde i sa sobom odnijeti antidejtonske odluke, odnosne one koje su uništili osnove dejtonske BiH. Primjer je Kristijan Šmit koji je poništio narodnu volju izbora Milorada Dodika za predsjedika Srpske", rekao je Karan.