Tadić: Odmah izbrisati sve Šmitove odluke!

Autor:ATV
Komentari:0
Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je danas u Banjaluci da antidejtonske odluke visokih predstavnika nisu podloga na kojoj domaći lideri mogu nastavi da rade i grade dejtonsku BiH.
Karan je ukazao da Srpska 30 godina upozorava na rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava BiH, što su u početku dominantno radili visoki predstavnici.
"Visoki predstavnici su za sve godine donijeli 913 odluka, čime su ne samo rušili Dejtonski sporazum i Ustav BiH, nego i ustavno-pravnu poziciju Republike Srpske koja u skladu sa Aneksom četiri mirovnog sporazuma ima snažnu autonomiju koja se izražava predstavljanjem u institucijama BiH, zatim u samostalnom donošenju odluka, te u nemogućnosti da jedan narod preglasa drugi", rekao je Karan novinarima, komentarišuću sjednicu Savjeta bezbjednosti UN o situaciji u BiH.
Karan je istakao da su visoki predstavnici za 30 godina stvorili antidejtonsku BiH i formirali paralelni sistem.
"Dobra je spoznaja da su i neki drugi shvatili da visoki predstavnici moraju otići odavde i sa sobom odnijeti antidejtonske odluke, odnosne one koje su uništili osnove dejtonske BiH. Primjer je Kristijan Šmit koji je poništio narodnu volju izbora Milorada Dodika za predsjedika Srpske", rekao je Karan.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Hronika
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h1
Republika Srpska
4 h1
Republika Srpska
5 h2
Najnovije
16
39
16
31
16
29
16
19
16
13
Trenutno na programu