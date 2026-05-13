Uhapšen osuđenik za ubistvo, sproveden u KPZ

Autor:Ognjen Matavulj
Sudska policija iz Doboja uhapsila je Nermina Krajinovića (45) i sprovela ga na izdržavanje zatvorske kazne po presudi za krivično djelo ubistva.
”Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Doboj juče su oko 12 časova uhapsili N.K. u mjestu Tramošnica, opština Pelagićevo. Navedeni je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine zbog krivičnog djela ubistvo”, saopštila je Sudska policija Republike Srpske.
Dodaju da su policajci postupali po o naredbi za dovođenje Osnovnog suda u Šamcu.
”Nakon hapšenja osuđeni je isti dan sproveden u KPZ Banjaluka na izdržavanje kazne zatvora”, navodi se u saopštenju.
