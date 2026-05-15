Ubio dvije žene, pokušao ubistvo još dvije: Istraga protiv serijskog ubice u Kumanovu

15.05.2026 10:09

Ротација на полицијском аутомобилу.
Osnovno javno tužilaštvo u Kumanovu objavilo je da protiv jednog 25-godišnjaka iz sela Malotino vodi istragu za čak četiri ubistva i dva pokušaja ubistva.

Tužilac Ljubomir Lape rekao je da je istraga protiv 25-godišnjeg T.B. iz sela Malotino, opština Staro Nagoričane, pored početna dva ubistva, otkrila još dva ubistva i dva pokušaja ubistva.

Istakao je da je, prema dosadašnjim saznanjima, ovo prvi slučaj u Sjevernoj Makedoniji u kojem dokazi upućuju na serijskog ubicu sa elementima femicida, jer su, kako je rekao, krivična djela bila usmjerena ka ženama.

- Koliko ja znam, ovo je prvi slučaj u kojem dokazi ukazuju na to da je riječ o serijskom ubici koji je počinio i krivično djelo femicida, odnosno nasilja zasnovanog na polu - istakao je Lape.

Prema tužilaštvu, motiv za ubistva bila je mržnja prema ženama, a djela je izvršavao podmuklo, iz niskih pobuda i koristoljublja.

Lape je izrazio očekivanje da će nakon završetka istrage, u realno kratkom roku, protiv osumnjičenog biti podignuta optužnica.

- Jedna od napadnutih žena nije vidjela počinioca, a druga ga je vidjela i prepoznala - rekao je Lape.

Ubistva su, prema istrazi, počinjena 5. januara 2025. i 12. februara 2026, a pokušaji ubistava 21. juna i 9. februara 2025. godine.

(Glas Srpske)

