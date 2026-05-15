Jedno dugme na veš-mašini može prepoloviti račun za struju

Računi za struju posljednjih godina postali su ozbiljan stres u mnogim domaćinstvima, a jedna od stvari koja neprimjetno troši ogromnu količinu energije jeste upravo veš-mašina. Većina ljudi godinama pere veš na istim programima, bez razmišljanja o tome koliko ih to zapravo košta na mjesečnom nivou.

Ispostavlja se da jedno dugme na mašini može napraviti ogromnu razliku. I ne, nije trik sa interneta. Stručnjaci već dugo upozoravaju da većina domaćinstava bespotrebno koristi previsoke temperature i najskuplje programe pranja.

Režim koji troši mnogo manje struje

Program „Eko“ mnogi ignorišu jer traje duže od standardnog pranja. Upravo zato veliki broj ljudi automatski bira kraće cikluse, misleći da tako štede i vrijeme i novac. Međutim, realnost je potpuno drugačija.

„Eko“ režim koristi niže temperature vode i optimizuje potrošnju energije tokom cijelog ciklusa. Veš se pere sporije, ali mašina troši znatno manje struje i vode. Stručnjaci navode da ovaj program može smanjiti potrošnju električne energije i do 50 odsto u odnosu na klasične programe.

Najveća greška je pranje na 60 ili 90 stepeni za stvari kojima to uopšte nije potrebno. Takve temperature imaju smisla samo u posebnim situacijama, poput pranja posteljine nakon bolesti ili veoma zaprljanog veša.

Za svakodnevnu garderobu dovoljno je 30 do 40 stepeni. Razlika na računu za struju već poslije mjesec dana može biti ozbiljno primjetna.

Brzo pranje zapravo nije najisplativije

Kratki programi od 15 ili 30 minuta djeluju primamljivo jer sve bude gotovo za čas. Ipak, oni nisu uvijek najbolji izbor kada je ekonomičnost u pitanju.

Takvi ciklusi često ne peru dovoljno detaljno, posebno kada su u pitanju fleke, znoj ili bakterije. Dobri su za osvježavanje odjeće koja je nošena jednom, ali nisu zamjena za standardno pranje.

Još jedna stvar koju mnogi rade pogrešno jeste uključivanje mašine poluprazne. Tada trošite gotovo istu količinu energije i vode za mnogo manje veša.

Temperatura pravi ogromnu razliku

Što je voda toplija, račun za struju raste. Pored toga, visoke temperature mnogo brže uništavaju odjeću. Boje blijede, materijali se skupljaju, a vlakna propadaju mnogo ranije.

Zato stručnjaci savjetuju da se većina garderobe pere na nižim temperaturama, posebno sada kada moderni deterdženti funkcionišu veoma dobro i u hladnijoj vodi.

Ipak, hladna voda nije idealna za sve. Peškiri, donji veš i sportska odjeća ipak zahtijevaju nešto višu temperaturu kako bi se uklonile bakterije i neprijatni mirisi.

Jedna navika pravi ogromnu razliku

Ako želite da smanjite račune bez odricanja i komplikacija, pravilo je jednostavno: pun bubanj, niža temperatura i „Eko“ režim kad god je moguće.

Mnogi tek kada uporede račune shvate koliko ih je godinama koštalo pogrešno korišćenje veš-mašine. A najgori dio je što većina ni ne zna da sve vrijeme postoji dugme koje je moglo da prepolovi potrošnju, piše Ona.rs.