Arlaki: Šmit može biti procesuiran

Kandidat za generalnog sekretara UN Pino Arlaki izjavio je da ima šanse da Kristijan Šmit bude procesuiran zbog finansijske zloupotrebe položaja ako se prikupi dovoljno dokaza, ali i istakao da je pravo pitanje zašto na Balkanu još postoji visoki predstavnik?

"Nema potrebe za tim. Ovo je odraz starog unipolarnog svijeta. Balkanske zemlje trebaju da odbiju nastavak ove procedure, zato što je uvredljiva. Zašto je zemlji potreban nadzor u ime UN? To nije održivo, nije u redu i nije dobro", rekao je Arlaki, koji je sociolog.

On je ukazao da to nije ni u saglasnosti sa međunarodnim pravom.

"Imamo čvrste zemlje. Zašto im je potreban supervizor? Zbog rata i sukoba koji se dogodio prije 30 godina? To je jednostavno neshvatljivo", smatra Arlaki koji je i jedan od pisaca Konvencije UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.

On je ocijenio da su UN trenutno na najnižem nivou u svojoj istoriji.

"Niko više ne mari za UN i one su potpuno marginalizovane u svim međunarodnim krizama. Imamo tri međunarodne krize - Ukrajinu, Gazu i Iran. UN nisu pokazale bilo kakav važan stav, projekat, plan, ideju o ovim krizama, a trebalo je, jer je to glavni mandat UN. Ako UN nisu prisutne u krizama, čemu onda UN?", upitao je Arlaki.

On je rekao da, ako bude izabran za generalnog sekretara UN, planira da izvrši velike izmjene u organizaciji UN kako bi postale korisne za svjetski sistem.

"Moj projekat je jednostavan - da Generalna skupština postane tijelo sa punim ovlaštenjima, da se ukine Savjet bezbjednosti i pravo veta i da se, umjesto Savjeta bezbjednosti, uspostavi savjet za mir, koji bi direktno birala Generalna skupština", naveo je Arlaki za Srnu.

On kaže da bi novoformirani savjet za mir bio veoma značajan u svim međunarodnim krizama, sa veoma snažnim mandatom od Generalne skupštine.

Kada je riječ o samoproglašenom Kosovu, kojim se svojevremeno intenzivno bavio i okvalifikovao ga kao "mafijašku državu", Arlaki je rekao da ne posjeduje dovoljno svježih informacija i da se tim pitanjem ne bavi već nekoliko godina.

"Uobičajeno je da se države kojima upravlja mafija ne mijenjaju preko noći, osim u slučaju da se nešto zaista važno dogodilo na Kosovu. Nedavna istorija Kosova je istorija kriminala i povezanosti sa politikom - ukazao je Arlaki.

Arlaki boravi u Srbiji povodom Međunarodne naučne konferencije "Međunarodno krivično pravo sa osvrtom na zaštitu životne sredine", koje se održava na Tari u organizaciji Udruženja za međunarodno krivično pravo.