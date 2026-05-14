Darijana Filipović: Ako se nastavi nepravda prema Hrvatima, treći entitet je jedan od mogućih odgovora

Autor:

ATV
14.05.2026 17:39

Foto: Facebook/Darijana Filipović

Kandidat za člana Predsjedništva BiH Darijana Filipović (HDZ) je govorila na tribini koju je u Zagrebu organizovala organizacija Zajednica utemeljitelja HDZ-a, prilikom čega je rekla da trećim entitetom Hrvati odgovaraju na nepravdu koja im se dešava.

Filipović se, kako prenosi HMS, referisala na ideju o trećem entitetu, odnosno o prijedlozima za pod‌jelu Federacije BiH na dvije teritorijalne jedinice.

Iako je navela da treći entitet nije "u primarnom fokusu političkog promišljanja", rekla je da se o takvim modelima raspravljalo tokom pregovora o Vašingtonskom i Dejtonskom sporazumu i da je ta ideja itekako i dalje živa i aktuelna u krugovima bliskim HDZ-u.

"Treći entitet" izazvao burne reakcije: Bošnjaci osuđuju, Hrvati imaju jasnu poruku

"Ako se ovakav odnos prema Hrvatima nastavi, treći entitet ostaje jedan od modela ili promišljanja o kojim hrvatski narod nastoji odgovoriti na nepravdu koja mu se događa", rekla je.

Kandidat HDZ-a za Predsjedništvo BiH je rekla da se ova ideja satanizuje u Sarajevu i da je cilj gušenje hrvatskih glasova.

Зоран Крешић

BiH

Krešić za ATV o formiranju trećeg entiteta: Hrvati u BiH ostali kratkih rukava

"To je definitivno pokušaj da se zaustave politička promišljanja hrvatskog naroda kako da se otkloni neravnopravnost jer bi u tom slučaju trebalo priznati da zapravo nepravda postoji", navela je Filipović.

Komentarisala je i druge kandidate u borbi za mjesto u Predsjedništvu BiH, odnosno Slavena Kovačevića (DF) i Zdenka Lučića (Petorka).

Za Kovačevića je rekla da se kandiduje za hrvatskog predstavnika, a traži glasove bošnjačkog biračkog tijela, dok je za Lučića navela da na kandidaturu ima pravo, ali da se mora "paziti na izbornu matematiku".

(Kliks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Darijana Filipović

treći entitet

HDZ BiH

