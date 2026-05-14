Darko Mladić za ATV: Ovaj nivo cinizma i bizarnosti do sada nismo vidjeli u Hagu

Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je da general Ratko Mladić pusti iz zatvora na liječenje u Srbiju zbog lošeg zdravstvenog stanja, potvrdio je njegov sin Darko Mladić.

„Ovaj nivo cinizma i bizarnosti do sada nismo vidjeli u Tribunalu i nažalost u slučaju mog oca se stalno izmišljaju neka nova pravila i neki novi standardi. Odbijeni smo sa obrazloženjem da ljekari koji nisu bili u stanju mjesec dana da mu dijagnostifikuju moždani udar i liječili su ga od urinarne infekcije rekli su da je to najbolja moguća njega i da on tu ima svu potrebnu njegu i da je za njega sada štetno da se prebacuje na neko drugo mjesto“, kazao je Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića.

Kako on dalje navodi, prema tvrdnjama ljekara, ne bi bilo dobro da se on prebacuje na neko drugo mjesto i napušta nadzor ljekara koji se o njemu brinu 15 godina i koji su ga, kako kaže Mladić, doveli u ovakvo stanje u kome se trenutno nalazi.

„Ovaj nivo cinizma i ta politička zloupotreba pravde i prava u borbi protiv političkih i geopolitičkih protivnika, to je bilo i ostalo, da kažem, neko pravilo u Haškom tribunalu. On je zato i osnovan, zatvoren sistem, oni jedni druge hvale. Doktori hvale nezavisne doktore, nezavisni doktori koji sa njima sarađuju, hvale njih, sudija onda kaže da su to najbolji doktori“, rekao je Darko Mladić.

Kako on navodi od sve te navodne „njege“ na koju se pozivaju ljekari koji liječe Ratka Mladića, on je doveden do toga da se bori za život.

„Zgrožen sam ovim što smo vidjeli, ali nažalost to je nešto na šta smo navikli od haškog tribunala i to je nešto što se nažalost i očigledno kod njih ne može promijeniti već oni koji su ga osnovali trebaju da razmisle čemu služi ovakvo tijelo i ovakvi pravni standardi“, rekao je Mladić.

Mladić ističe da žalba Haškom tribunalu ne vrijedi jer oni sami sebe i brane i hvale i žive, kako kaže „u jednom balonu“, koji su sami stvorili te će svoje naredne aktivnosti usmjeriti u pravcu gdje postoje određene šanse za rješenje.

„Ja sam zadnjih mjesec dana od četiri nedjelje, tri nedjelje u Hagu i gledamo da mu damo snagu da izdrži, koliko toliko za dalje pa vidjećemo koji koraci će biti naredni i nešto što nećemo najavljivati u javnosti, ali će se osjetiti veoma brzo“, rekao je Mladić.

Generalov sin je kazao da danas nije imao priliku vidjeti svog oca jer nije na vrijeme obaviješten, a razlog je taj da se danas obilježava praznik te to nije bilo moguće.