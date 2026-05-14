Hoće li se profesor povući pred studentom? Stanivuković: "Imam zicer"

Iako su opoziciji "puna usta" jedinstva, jasno je da se iza kulisa odvija sasvim druga priča.

Opozicija konstantno pokušava ostaviti privid sloge, zajedništva i dobrih međusobnih odnosa, ali nadmetanje oko kandidature ih potpuno demantuje.

Lider PSS-a Draško Stanivuković konstantno pokušava da upakuje jedinstvo iako je sve izvjesnije razjedinjenje opozicije na izborima.

Stanivuković smatra da "ima zicer" za pobjedu na izborima i da bi profesor trebao da podrži studenta te da se niko ne treba povući.

"Imam recept za pobjedu sa svojim saradnicima. Znam kako je najbolje, a dokaz su prethodne pobjede koje imamo. Siguran sam potpuno da imamo zicer na ovim izborima. Postoje špekulacije da li student ili profesor. Moj odgovor je drugačiji: I student i profesor trebaju.I mladost i iskustvo. Jedno drugo ne potire. Moja poruka odavde kada neko kaže ko se treba pred kim povući: Niko pred nekim", rekao je Stanivuković.

Postavlja se pitanje, šta o ovakvom stavu kažu u SDS-u?

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša je pokazao spremnost da prepusti kandidaturu za predsjednika Republike Srpske što pokazuje da bi se profesor mogao povući pred Stanivukovićem.

Iako je potvrdio kandidaturu, sve glasnije su priče da bi profesor Branko Blanuša mogao odustati pod pritiscima.

Lider PSS-a je poslije "blef" sjednice istakao da ne žele donositi ishitrene odluke i da treba i dalje da razgovaraju o kandidaturama, što jasno ukazuje da na kandidaturu za predsjednika Republike Srpske.