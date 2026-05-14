Vargas: Moramo biti uz narod Republike Srpske

Mark Vargas, predsjednik Upravnog odbora "Svjetskog forumu lidera" Univerzitet Džadson, nedavno je imao priliku da uruči prvu nagradu "Liderstvo i zalaganje za demokratiju" predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku.

Vargas je u svom autorskom tekstu poručio da SAD mora biti uz srpski narod Republike Srpske te da bi ignorisanje borbe za suverenitet srpskog naroda bila greška.

"Nedavna posjeta Milorada Dodika Univerzitetu Džadson izazvala je proteste i predvidljivo negodovanje.

Ali ispod buke krije se važnije pitanje: zašto bi Amerikanci trebalo da mare za srpski narod Republike Srpske?", istakao je Vargas.

On je istakao da je, u doba beskrajnih globalnih kriza, lako ignorisati mjesta poput Balkana.

"Ali ignorisanje srpske borbe za suverenitet bila bi greška – greška koja je u suprotnosti sa američkim interesima, američkim vrijednostima i našom sopstvenom istorijom. Prvo, postoji pravi i trajni dug zahvalnosti", istakao je Vargas.

On je podsjetio da je tokom Drugog svetskog rata, kada su nacistička Njemačka i njeni hrvatski fašistički saveznici pregazili Jugoslaviju, etnički Srbi platili užasnu cijenu.

Vargas naglašava da je stotine hiljada ljudi poklano u jednoj od najbrutalnijih kampanja etničkog nasilja u ratu.

"Pa ipak, čak i suočeni sa tim terorom, srpski borci otpora i civili su se istakli kada je to bilo najvažnije za Sjedinjene Države", rekao je Vargas.

HALIJARD - OPERACIJA U KOJOJ JE SPASENO 500 AMERIČKIH PILOTA

Vargas je podsjetio da su u operaciji Halijard, najvećem spasavanju oborenih američkih pilota u istoriji, Srbi rizikovali sve da bi sklonili, nahranili i evakuisali više od 500 američkih pilota oborenih iznad okupirane teritorije.

"Izgradili su improvizovane aerodrome pod neprijateljskom vatrom i krijumčarili američke vojnike na sigurno. Amerikanci ne zaboravljaju one koji su bili uz nas u našim najtežim časovima.

On ističe da srpski narod Republike Srpske zaslužuje da bude saslušan, a ne odbačen ili demonizovan.

"Drugo, njihova borba je utemeljena u istom principu koji je rodio našu naciju: suverenitet", rekao je Vargas.

Vargas ističe da Republika Srpska postoji zahvaljujući Dejtonskom sporazumu postignutom uz posredovanje SAD, kojim je okončan rat u BiH i stvorio delikatnu ravnotežu između sukobljenih grupa.

Vargas podsjeća da je taj sporazum uspostavio dva entiteta sa definisanom autonomijom i zaštitom osmišljenom da spreči dominaciju bilo koje frakcije.

"Pa ipak, godinama su globalne birokrate i takozvani 'visoki predstavnici' radili na smanjenju te autonomije, insistirajući na većoj centralizaciji u Sarajevu", rekao je Vargas.

On je istakao da su srpski narod i lideri poput Milorada Dodika pružili otpor, nastojeći da sačuvaju svoj jezik, pravoslavnu hrišćansku vjeru, tradicije i pravo na samoupravu.

"To nije ekstremizam – to je samoopredjeljenje. To je isti instinkt koji je pokrenuo osnivanje Amerike i nastavlja da definiše naš nacionalni identitet. Treće, stabilnost na Balkanu je važna za američku bezbijednost. Bosna ostaje krhka", rekao je Vargas, prenosi newsmax.

Ističe da demografske tenzije, spoljni uticaj sila poput Rusije, Turske i Kine, i rizik od obnavljanja nemira predstavljaju stvarne izazove.

"Destabilizovani region bi ponovo mogao da pošalje udarne talase kroz Evropu i šire, uključujući migracione pritiske i bezbednosne probleme koji će na kraju stići do američkih obala. Predugo su zapadni medijski narativi prikazivali Srbe kao jednodimenzionalne zlikovce", rekao je Vargas.

Ističe da je istina mnogo složenija.

"Zločini su se dešavali na svim stranama tokom sukoba 1990-ih, ali šira priča – ona koja uključuje srpsku patnju i legitimne žalbe – prečesto je ignorisana", rekao je Vargas.

On je istakao da je predsjednik Amerike Donald Tramp razumio važnost realizma u spoljnoj politici i da je zato Dodik hvalio Trampovo vođstvo, tvrdeći da snaga i jasnoća – a ne beskrajna intervencija – nude najbolji put ka rešavanju sukoba.

"Taj pristup odbacuje neuspjele globalističke strategije i umjesto toga poštuje suverenitet i lokalne realnosti. Amerikanci ne moraju da 'mikromenadžmentiraju' Bosnu, ali treba da odbacimo ideju da je Republika Srpska problem", rekao je Vargas.

On ističe da je, u mnogim aspektima, to stabilizujuća sila koja nastoji da održi upravo onaj okvir koji su Sjedinjene Države pomogle da se stvori.

"U podeljenom svijetu, trajni mir ne dolazi od nametanja jednoobraznosti odozgo – dolazi od poštovanja različitih naroda, njihove istorije i njihovog prava da sami planiraju svoju budućnost. Vrijeme je da se Amerika sjeti ko je bio uz nas – i zašto je to i danas važno", rekao je Vargas.