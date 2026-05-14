Petronijević: Prvi put gotovo puna saglasnost Rusije, Kine i Amerike o BiH

14.05.2026 09:18

Петронијевић: Први пут готово пуна сагласност Русије, Кине и Америке о БиХ

Predsjednik Centra za obnovu međunarodnog prava Goran Petronijević izjavio je da se na sjednici Savjeta bezbjednosti UN o BiH mogla prvi put vidjeti gotovo puna saglasnost najvećih sila - Rusije, Kine i SAD o nelegitimnom Kristijanu Šmitu i daljoj sudbini OHR-a i istakao da će ovakav pristup omogućiti funkcionalno stanje u zemlji.

Petronijević je ocijenio da je istup Rusije na sjednici bio najrealniji, jer predstavnici ove zemlje imaju prave informacije koje plasiraju u Savjetu bezbjednosti, a Kina se tome pridružila.

On je ukazao da SAD prvi put nisu negirale te navode, već su u nekim stvarima, kao što je pitanje ostanka OHR-a, bile vrlo blizu stavovima koje su ispoljile Kina i Rusija.

"Prvi put, možda, u poslednjih 30 godina, imamo situaciju da nam se neke karte poklapaju", istakao je Petronijević.

On je naveo da se nada da će ovaj drugačiji pristup BiH omogućiti postizanje funkcionalno stanje, jer visoki predstavnici su do sada, a posebno samozvanac Šmit, napravili opšti haos.

Petronijević je rekao da je važno što je ruski ambasador pri UN Vasilij Nebenzja pred Savjetom bezbjednosti ukazao na nehumane uslove u kojim su u pritvoru prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i general Ratko Mladić, prenosi Srna.

"Nadam se da će to dovesti do boljih rezultata, da će ove naše sužnje i ove stare, bolesne ljude pustiti, odnosno omogućiti im da dođu ovde da se leče dok ne skončaju i da im se ta patnja umanji", rekao je Petronijević, koji je i član tima odbrane Karadžića.

Što se tiče Ratka Mladića, Petronijević je rekao da je saznao sadržaj izvještaja nezavisnih ljekara, koje je angažovao Mehanizam, te da se poklapa sa ranijim nalazima i srpskih i holandskih ljekara da je general u fazi pred smrt.

"Saznao sam da je nalaz lekara ili lekarske komisije koju je formirao Mehanizam za ispitivanje ili proveru do sada datih nalaza srpskih i holandskih lekara, koji su se inače poklapali po pitanju zdravlja generala Mladića, potvrdio te navode", rekao je Petronijević.

On smatra da bi zbog toga general Mladić trebao da bude premješten iz zatvorskih uslova u određenu bolničku ustanovu u Srbiji, u kojoj bi dobio njegu, da bi mu u posljednjim danima života bila smanjena patnja.

