Istraživanje pokazalo: Šta ljude čini istinski srećnim

Uspjeh i popularnost donose sreću mnogima, ali psiholozi kažu da ključ leži u mnogo jednostavnijem osjećaju. Srećni ljudi imaju jednu zajedničku naviku.

Istraživanja pokazuju da su Amerikanci danas manje srećni nego što su bili prije nekoliko godina. Razlozi su raznovrsni i kreću se od digitalnog preopterećenja do rastućih zavisnosti, gojaznosti i mnoštva socio i ekonomskih problema.

Naučnici kažu da konačno znaju šta najviše utiče na sreću, a to sigurno nije na prvom mjestu novac i izgled.

Osjećaj da su voljeni

Mnogi ljudi žive svoje živote da bi bili voljeni, ali pravi cilj bi trebalo da bude osjećaj voljenosti.

– Poznajem ljude koji su srećni i poznajem ljude koji su nesrećni, a glavna razlika između njih dvoje je jednostavna: Srećni ljudi se osjećaju voljeno – kaže Hari Rajs, profesor psihologije na Univerzitetu u Ročesteru.

Naime, ljudi se često ne osjećaju voljeno. Pokušaj da se taj osjećaj postigne kroz veći uspjeh, atraktivnost ili status može pomoći kratkoročno, ali se često pokazuje kontraproduktivnim dugoročno.

Umjesto toga, neophodno je izgraditi pravu, toplu vezu sa drugom osobom. Tada počinje ciklus reciprociteta. Da bismo dobili više, moramo više da damo. Srećni ljudi imaju taj osjećaj da ih vole.

Veza kao klackalica

Rajs i psihološkinja Sonja Ljubomirski, koautorka knjige „Kako se osjećati voljeno: Pet mentalnih obrazaca koji vam donose ono što je najvažnije“, opisuju takvu vezu metaforom klackalice.

– Kada podižemo drugu osobu, kao da je izvlačimo iznad vode. Odjednom, dijelovi koji su ranije bili skriveni postaju vidljivi – objašnjava Rajs, koja decenijama proučava intimne i romantične veze.

Kada učinimo da se druga osoba osjeća važnom i prihvaćenom, ona nam uzvraća. Na kraju, osjećamo se voljenije jer druga osoba aktivno bira da nas voli. Posledice su veoma konkretne. Ljudi su tada srećniji i zdraviji, produktivniji i uspješniji u onome što rade.

