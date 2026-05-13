Na ovom mjestu munje udaraju gotovo svake noći: Fenomen zbunjuje i naučnike

Na svijetu postoji mjesto na kojem nebo gotovo svake noći izgleda kao da se raspada pod udarima munja.

Riječ je o području iznad i oko jezera Marasaibo u Venecueli, gd‌je se događa fenomen poznat kao Katatumbo munja, jedan od najneobičnijih i najupornijih atmosferskih spektakala na planeti.

NASA navodi da se ovaj fenomen javlja oko 300 dana godišnje, gotovo uvijek u istom području gd‌je se rijeka Katatumbo ulijeva u jezero Marasaibo.

Naučnici godinama pokušavaju precizno objasniti zašto se upravo tu stvara tako snažna i učestala električna aktivnost. Istraživanja pokazuju da se u tom području sudaraju specifične vazdušne mase, dok lokalni reljef i klimatski uslovi stvaraju gotovo idealne okolnosti za formiranje oluja. Naučni radovi opisuju Katatumbo kao jedno od najpostojanijih olujnih područja na svijetu.

Ono što ovaj fenomen čini još nevjerovatnijim jeste njegova učestalost. Podaci koje prenosi NASA pokazuju da je riječ o području s najvećom koncentracijom munja na Zemlji, procijenjenom na oko 250 bljeskova po kvadratnom kilometru godišnje. Upravo zbog toga Katatumbo munja nije samo turistička atrakcija nego i ozbiljan predmet meteoroloških i klimatskih istraživanja.

Fenomen je toliko upečatljiv da je kroz historiju imao i praktičnu ulogu. Zbog vidljivosti na velikoj udaljenosti često je nazivan i "svjetionikom Marasaiba", jer je pomorcima služio kao prirodna orijentacija tokom plovidbe. Taj naziv zadržao se do danas, zajedno s fascinacijom lokalnog stanovništva i istraživača koji ga proučavaju decenijama.

Iako izgleda gotovo nestvarno, Katatumbo munja nije mit niti legenda, nego stvarni prirodni fenomen koji i dalje privlači pažnju svijeta. U vremenu kada se čini da smo o planeti već sve saznali, ovakva mjesta podsjećaju da priroda i dalje zna iznenaditi više od bilo koje fikcije, prenosi N1