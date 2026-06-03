Ćapin: Rad sa djecom i omladinom zdrava baza za razvoj sporta

Pomoćnik ministra za sport Republike Srpske Danijela Ćapin rekla je danas u Banjaluci da je rad sa djecom i omladinom prioritet i ispravan put za stvaranje jakog seniorskog tima, odnosno zdrave baze za razvoj sporta.

Ćapinova je na prijemu za rukovodstvo i igrače Odbojkaškog kluba "Inova" koje su kadetske i juniorske prvakinje Republike Srpske i BiH u Ministarstvu porodice, omladine i sporta istakla da je primarni cilj okupljati djecu oko sporta.

"Rad sa djecom i omladinom moramo biti prioritet. Ulaganjem u omladinski sport i infrastrukturu motivisaćemo djecu da se aktivnije uključe u neke sportove", rekla je Ćapinova.

Navodeći da se trenutno radi na pravilnicima o edukaciji trenera, ona kaže da u klubovima ima mnogo trenera koji nisu adekvatno kvalifikovani, pogotovo ne za rad sa djecom.

"Kroz strategiju razvoja sporta Republike Srpske na period od osam godina, koja je trenutno u izradi, baziraćemo se na školski sport i uvođenje novina kako bi obuhvatili što više djece da se aktivno uključe u sport", rekla je Ćapinova.

Ona je istakla da će Ministarstvo pružati što veću podršku klubovima koji pravilno rade sa djecom i omladinom i koji donose rezultate.

"Odbojka je timski sport i svi vrlo dobro znamo koliko je trebalo zajedništva i sportskog duha i timske igre da njihovi treneri razviju kako bi oni došli do ovih uspjeha. `Inova` je u posljednjih nekoliko godina najuspješniji odbojkaški klub na teritoriji Republike Srpske kada su mlađe uzrasne kategorije u pitanju, što je dokaz da u ovom klubu izuzetno rade sa djecom na šta smo veoma ponosni", rekla je Ćapinova.

Ona je istakla da su njihovi pehari i medalje tek početak, te da vjeruju da će ovu djecu gledati i na nekim većim takmičenjima.

"Izuzetno smo ponosni što predstavljaju i svoj klub i svoje roditelje i našu Republiku Srpsku kao najbolji ambasadori sporta", naglasila je Ćapinova.

Kapiten Odbojkaškog kluba "Inova" Marija Zorić kaže da joj je odbojka prvi i jedini izbor, te da se njome uspješno bavi već devet godina i da će tim putem i nastaviti.

"Ponosna sam na cijelu ekipu, mislim da je ovo dodatna motivacija za naredna takmičenja", rekla je Zorićeva.

Helena Pentek odbojkom se bavi 10 godina, ističući da je ovaj spor oduvijek zanimao i da je odlučila da se njime nastavi baviti.

"U ovom klubu se vidim još dosta godina, a kasnije se nadam nekoj reprezentaciji možda i u uspješnijem klubu", kaže Pentekova.

Predsjednik Odbojkaškog kluba "Inova" Dario Savović zahvalio je za prijem i podršku resornog ministarstva, te istakao da trenerima mnogo znači što je prepoznat rad ovog kluba, naročito mlađe kategorije.

"Znamo da su djeca temelj razvoja budućeg sporta Republike Srpske. Trudimo se iz godine u godinu da u Klub uvijek donesemo pehar. Imamo kontinuitet i sistem i mogu da se pohvalim da smo jedan od rijetkih klubova u BiH koji svake godine u nekoj kategoriji donese po jedan pehar mlađe kategorije", rekao je Savović.

On je dodao da je čast danas biti u Ministarstvu, izrazivši nadu da podrška neće izostati ni u budućnosti, jer je rad sa djecom baza sporta u Republici Srpskoj u budućnosti.

Prema njegovim riječima, veliko je interesovanje djece u Republici Srpskoj za odbojku, a klub "Inova" postoji 22 godine.

On je istakao da je ženski sport generalno u ekspanziji, dok je ženska odbojka na svjetskom nivou, prenosi Srna.