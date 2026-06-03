Vulićeva traži odgovore od krnjeg Ustavnog suda: Pitanje bilo upućeno Ćemanu, a ne sekretaru

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Sanja Vulić poslala je krnjem Ustavnom sudu BiH dopunska poslanička pitanja, nakon što je dobila odgovore na ona koje nije ni postavila, a koje je potpisao sekretar te pravosudne institucije.

Vulićeva je izjavila Srni da od krnjeg Ustavnog suda BiH na pitanja koja je postavila nije dobila konkretan odgovor - već je dostavljeno izjašnjenje koje se najvećim dijelom bavi pitanjem parlamentarnog nadzora iako takvo pitanje uopšte nije bilo predmet njenog obraćanja, što je ocijenila skandaloznim.

"Svoje poslaničko pitanje uputila sam predsjedniku /krnjeg/ Ustavnog suda BiH /Mirsadu Ćemanu/, a ne Sekretarijatu Ustavnog suda BiH", ukazala je Vulićeva.

Ona je u dopunskom poslaničkom pitanju upitala na osnovu kojeg pravnog akta, propisa ili ovlaštenja sekretar krnjeg Ustavnog suda BiH odgovara na poslanička pitanja koja su upućena predsjedniku te pravosudne institucije?

"Da li je predsjednik /krnjeg/ Ustavnog suda BiH bio upoznat sa sadržajem mog poslaničkog pitanja i da li je odobrio sadržaj dostavljenog odgovora? Da li smatrate da /krnji/ Ustavni sud BiH u trenutnom sastavu i ovakvim odgovorom, demokratski izabranom poslaniku na transparentnim i verifikovanim izborima podržava Ustav, što mu je Ustavom propisana uloga?", upitala je Vulićeva.

Vulićeva je posebno naglasila da ovim poslaničkim pitanjem nije vršila, niti pokušala da vrši parlamentarni nadzor nad krnjim Ustavnim sudom BiH.

"Imajući u vidu sadržaj dostavljenog odgovora ostaje nejasno zbog čega se izbjegava odgovor na konkretna pitanja od javnog i političkog interesa koja se odnose na primjenu Ustava BiH", istakla je Vulićeva.

Ona je ocijenila da takav pristup otvara ozbiljno pitanje odnosa prema pravima i dužnostima poslanika, utvrđenim Poslovnikom Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, kao i prema obavezama koje proizilaze iz ustavnog poretka BiH.

"Stoga očekujem da predsjednik /krnjeg/ Ustavnog suda BiH dostavi odgovor na postavljena pitanja i izjasni se o njihovoj suštini", poručila je Vulićeva.

Vulićeva je podsjetila da član 10 Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH propisuje da poslanik ima pravo na slobodu djelovanja i izražavanja i da je dužan da se bavi pitanjima od političkog i javnog interesa.

"Dakle, kao poslanik Predstavničkog doma imam, ne samo pravo, već i obavezu da se bavim pitanjima od političkog i javnog interesa, uključujući pitanja koja se odnose na ustavni poredak BiH i primjenu Ustava BiH", naglasila je Vulićeva.

Ona je ranije uputila poslaničko pitanje krnjem Ustavnom sudu BiH koje se odnosi na prihvatanje i primjenu akata koji nisu usvojeni u Parlamentarnoj skupštini BiH kao što je bio slučaj sa izmjenama Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit.

Vulićeva je u poslaničkom pitanju dostavila i akt Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH iz kojeg proizilazi da izmjene Krivičnog zakona BiH, na osnovu kojih je vođen postupak protiv tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, nisu ni razmatrane, ni usvojene, ni u Predstavničkom domu, ni u Domu naroda.

"Kako /krnji/ Sud opravdava primjenu takvih akata u odnosu na princip zakonitosti i Ustavom zagarantovana prava građana da biraju i budu birani? Kako pojašnjavate postupanje po odlukama kojima se proglašava zakon lica koje se predstavlja kao `visoki predstavnik` i da li je to u skladu sa članovima I/2 i IV/3 c) i h) Ustava?", upitala je Vulićeva, piše Srna