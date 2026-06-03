Dodik: Postojanje visokog predstavnika je negacija BiH

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da ne očekuje ništa od sjednice takozvanog Savjeta za sprovođenje mira, na kojoj bi trebalo da bude riječi o imenovanju novog visokog predstavnika u BiH.

Dodik je rekao da su, suštinski, visoki predstavnik, njegovo postojanje i djelovanje negacija BiH.

- Ta funkcija je moguća samo u skladu sa dejtonskim ovlašćenjima. A pošto toga odavno nije bilo i nema, potrebno je ukinuti funkciju visokog predstavnika jer time nestaje i kancelarija OHR koja je, između ostalog, i dovela BiH u nemoguću situaciju. Smatram da BiH ne treba opstati ako ima visokog predstavnika - istakao je Dodik za Srnu.

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Prema njegovim riječima, niko ne može reći da Republika Srpska ranije nije pokušavala da napravi održiv model BiH.

- Ali, s kim smo to mogli da radimo, sa lažovima poput Kristijana Šmita i ostalima? Dakle, ne mogu oni nama sa aspekta međunarodne uprave da određuju kako ovdje da živimo. Ko su oni? Neka se bave svojim problemima i neka nam ne siju zablude i iluzije - naglasio je Dodik.

Dodik je ponovio da PIK nema nikakva ovlašćenja i nije mjesto gdje se odlučuje o bilo čemu.

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- PIK je samo farsa i uzurpator slobode, prava i Ustava BiH. Svojim radom je srušio ustavni poredak u BiH, kao i međunacionalno povjerenje. Tako da ne očekujem ništa posebno od njegove sjednice - rekao je Dodik.

On je naveo da je sastanak PIK-a u Sarajevu zapravo farsa u kojoj evropski organi žele da utiču na unutrašnje odnose u BiH, kojoj ne daju da suvereno prodiše i ima vlastiti kapacitet.

- Pokušavaju od svake sitnice da naprave `čudo` i da kao ovdje nama urede neke odnose. I da napomenem, dosadašnji visoki predstavnici ovdje su najviše radili radi svog vlastitog i finansijskog, a ne interesa BiH i njenog normalnog funkcionisanja - rekao je Dodik.

Dodik je istakao da političari iz PIK-a i drugi koji dolaze, ne mogu krojiti sudbinu BiH, te se prikazivati revnosnim pripadnicima podrške muslimanima u BiH.

- Stalno nam lažu i petljaju, iako su organi EU poput Venecijanske komisije davno rekli da je evropski put BiH nespojiv sa postojanjem visokog predstavnika. I oni to sve i stalno ignorišu. Dakle, neka poštuju odluke svojih organa. Evropski put BiH nespojiv je sa visokim predstavnikom. Neka to više ne ignorišu i neka nam ne pokušavaju nametnuti neku svoju priču - rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da je dobro što se od nove američke administracije, predvođene predsjednikom Donaldom Trampom, čuje da ona ne želi da nametanjima gradi tuđe države i nacije.

- To budi nadu da bismo u BiH zajednički i ravnopravno mogli da gradimo odnose. To treba pohvaliti, kao i ulogu Rusije koja je odavno rekla da treba ukinuti OHR. OHR je odavno postao nevažan kao kancelarija podrške visokom predstavniku. I naposljetku nema visokog predstavnika bez saglasnosti strana potpisnica Aneksa 10 Dejtonskog sporazuma, iako oni u PIK-u to ignorišu u skladu sa starim manirima zapadnih kolonijalnih upravnika - poručio je Dodik za Srnu.

On je precizirao da se na tom planu današnja EU i briselska administracija ponaša nerazumno i ignoriše realnosti u BiH.

- Ne donose odluke u skladu sa zdravim razumom već nam nameću ideološke i druge postulate. I sada dođu i kažu - mi biramo novog visokog predstavnika. Kako vi birate, to nigdje ne piše. U Aneksu 10 Dejtonskog sporazuma piše da ga biraju strane potpisnice tog aneksa, a potvrđuje Savjet bezbjednosti UN-a. Kako ćete vi to izabrati, na šta će to ličiti? Koga mislite da ponovo prevarite, zašto mislite da ništa nismo naučili dok je lažni Kristijan Šmit ovdje boravio i kršio zakone optužujući nepravedno nas za takvo nešto? - upitao je Dodik.

Republika Srpska, kako je naveo, ima povjerenje u novu američku administraciju koja će "svojom zdravorazumskom politikom postaviti stvari u BiH onako kako treba, te da neće biti uspostavljen naivni model unitarizacije BiH, napušten svugdje u svijetu".

Dodik je rekao da je međunarodna zajednica u BiH pokušala sve svesti na što niže nivoe ljudskog organizovanja, te su ignorisali istorijske i naučne procese, pokušavajući da nešto nametnu.

- Po njima niko ovdje ne može ništa drugo osim da unitarnom BiH upravljaju muslimani. Ne shvataju da danas muslimani sve više predstavljaju dominantne grupacije u Evropskoj uniji i zapadnom svijetu na šta ih je upozorio i američki predsjednik Tramp. Olako prihvatajući migracione tokove došli su do situacije da sada imaju više od 40 miliona muslimana na prostoru EU, što može biti ozbiljan demografski i bezbjednosni problem, jer se vidi da iz tih struktura najčešće dolaze teroristički napadi u Evropi - rekao je Dodik.