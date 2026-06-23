Majka reprezentativca BiH glavna tema navijača

Dok fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastupa na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, pažnju javnosti ne privlače samo igrači na terenu, već i njihove porodice na tribinama.

Među njima se posebno izdvojila Fatima Demirović, majka napadača Ermedina Demirovića, koja je svojim dolaskom u SAD postala jedna od najzapaženijih figura van terena.

Fatima Demirović (52) iskoristila je boravak u Kaliforniji kako bi podržala svog sina tokom nastupa na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri. Uz navijanje s tribina, dio vremena posvetila je i obilasku lokacija na američkoj zapadnoj obali, a svoje utiske redovno je dijelila na društvenim mrežama.

Njene objave i prisustvo u Los Anđelesu brzo su privukli pažnju navijača i medija, pa je Fatima u kratkom vremenu postala svojevrsna internet senzacija. Korisnici društvenih mreža često ističu njen izgled, eleganciju i energiju, što je dodatno pojačalo interesovanje javnosti.