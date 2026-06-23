Logo

Severina održala koncert sa peškirom na glavi

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 12:58

Komentari:

0
Северина
Foto: Instagram

Pjevačica Severina održala je veliki solistički koncert u Crikvenici, a snimci koje je objavila na društvenim mrežama izazvali su lavinu komentara.

Naime, mnogi su ostali iznenađeni kada su vid‌jeli da je Severina dio nastupa provela sa peškirom na glavi, što je odmah privuklo pažnju njenih pratilaca.

Pjevačica je na svom Instagram profilu objavila niz snimaka sa koncerta, a kroz duhovit opis otkrila je šta se dešavalo iza kulisa i kako se njena ekipa borila sa visokim temperaturama.

"Dokaz da sam došla s frizurom su neka od videa iza ovog. A dokaz da imam najluđu ekipu na i iza bine, isto u ovoj objavi", napisala je Severina na početku objave.

лична карта

BiH

Planirate odmor? Evo u koje zemlje građani BiH mogu putovati samo sa ličnom kartom

Kroz niz kratkih komentara opisala je saradnike, atmosferu na bini i trenutke koji su obilježili veče.

"Nikad mi nije bolje dobrodošao ventilator na bini", poručila je pjevačica, aludirajući na nesnosnu vrućinu tokom nastupa.

U jednom trenutku riješila je da na glavu stavi peškir kako bi se rashladila, što je izazvalo brojne reakcije publike i pratilaca na društvenim mrežama.

Na snimcima se vidi da publika tokom čitavog koncerta pjeva uglas sa pjevačicom, prenosi CdM.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Severina

Pjevačica

koncert

Peškiri

Komentari (0)

Više iz rubrike

Српски јутјубер

Scena

Baka prase iznio spisak bogatstva- cifre su milionske

4 h

0
Саша Стојанић, пјевач

Scena

Osvojio treće mjesto u Zvezdama Granda: Oglasio se Banjalučanin Saša Stojaković

6 h

0
Лепа Брена

Scena

Lepu Brenu preplavile emocije: "Nisam ni slutila"

8 h

0
Шакира

Scena

Delirijum u Teksasu: Kamera uhvatila Šakiru - stadion eksplodirao

17 h

0

  • Najnovije

15

55

Maloljetnik zapalio školu kako bi izbjegao nastavu i roditeljski sastanak

15

47

Lavov: Holandija uvježbava stvaranje logora za ruske ratne zarobljenike na svojoj teritoriji

15

45

Pucano na pravoslavni krst i groblje u Travniku

15

43

Lokalizovan požar na deponiji "Uborak"

15

32

Vakcinu koja sprečava rak ne žele svi: Strah i dezinformacije koče HPV imunizaciju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima