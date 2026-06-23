Severina održala koncert sa peškirom na glavi

Pjevačica Severina održala je veliki solistički koncert u Crikvenici, a snimci koje je objavila na društvenim mrežama izazvali su lavinu komentara.

Naime, mnogi su ostali iznenađeni kada su vid‌jeli da je Severina dio nastupa provela sa peškirom na glavi, što je odmah privuklo pažnju njenih pratilaca.

Pjevačica je na svom Instagram profilu objavila niz snimaka sa koncerta, a kroz duhovit opis otkrila je šta se dešavalo iza kulisa i kako se njena ekipa borila sa visokim temperaturama.

"Dokaz da sam došla s frizurom su neka od videa iza ovog. A dokaz da imam najluđu ekipu na i iza bine, isto u ovoj objavi", napisala je Severina na početku objave.

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Kroz niz kratkih komentara opisala je saradnike, atmosferu na bini i trenutke koji su obilježili veče.

"Nikad mi nije bolje dobrodošao ventilator na bini", poručila je pjevačica, aludirajući na nesnosnu vrućinu tokom nastupa.

U jednom trenutku riješila je da na glavu stavi peškir kako bi se rashladila, što je izazvalo brojne reakcije publike i pratilaca na društvenim mrežama.

Na snimcima se vidi da publika tokom čitavog koncerta pjeva uglas sa pjevačicom, prenosi CdM.