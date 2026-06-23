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Opljačkali Bokija 13! Oglasio se nakon provale u domu: "Bio sam žrtva teške krađe!"

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ATV redakcija
23.06.2026 16:11

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Боки 13
Foto: Youtube/AmiG Show

Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, oglasio se na društvenim mrežama nakon što su se pojavile informacije da je njegov dom u Skoplju bio meta provale i teške krađe.

On je potvrdio da se incident zaista dogodio, ističući da u trenutku provale nije bio u Sjevernoj Makedoniji, već u Beogradu.

- Kako bi prestale sve spekulacije i brojni pozivi medija, obavještavam javnost da je tačno da sam bio žrtva teške krađe i provale u svom domu u Skoplju, koja se dogodila u ranim jutarnjim časovima danas - napisao je Boki 13.

Dodao je da se u trenutku događaja nalazio u Beogradu, kao i da zbog istrage u ovom trenutku ne može da iznosi dodatne informacije.

- Tačno je i da sam se u trenutku događaja nalazio u Beogradu. Zbog interesa istrage, u ovom trenutku nisam u mogućnosti da dajem dodatne izjave, komentare niti informacije u vezi sa ovim slučajem - dodao je Boki.

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Nakon što je saznao za provalu, Jovanovski je krenuo ka Skoplju kako bi se upoznao sa detaljima slučaja.

- Trenutno sam na putu za Skoplje i molim da se poštuju moja privatnost i odluka da se o ovom događaju za sada ne oglašavam, kao i da se nadležnim organima omogući da svoj posao obave profesionalno i nesmetano. Hvala na razumevanju - završio je Bojan Jovanovski.

(telegraf)

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Bojan Jovanovski

Skoplje

Boki 13

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