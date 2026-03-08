Logo
Ognjen Amidžić ljut na Andreanu Čekić: "Ne zovem je više"

08.03.2026

18:54

Огњен Амиџић љут на Андреану Чекић: "Не зовем је више"
Foto: Youtube screenshot/TOXIC TELEVISION

Ognjen Amidžić otkrio je da ga je nedavno u poslovnom smislu najviše razočarala Andreana Čekić i da za nju trenutno nema mjesta u njegovoj emisiji „Ami Dži šou“.

Voditelj je ispričao da ga je Andreana nekoliko sati prije snimanja emisije ostavila na cjedilu, iako se poznaju i sarađuju godinama.

- Onaj ko me je trenutno razočarao jeste Andreana Čekić. To se desilo relativno skoro. Kod nas niko nikada nije zabranjen, ali mislim da treba da prođe jedan duži period, jer smatram da se ponijela krajnje neprofesionalno u jednom trenutku. To mi je veoma čudno za nekoga s kim sarađujem godinama na svim nivoima - rekao je Ognjen i objasnio:

- Ne možeš ti meni da se javiš istog dana kada snimam emisiju u tri i po poslijepodne, a lajv je u deset. Mi se već od sedam, osam postavljamo i pripremamo. Ne možeš doći i reći da nisi ispoštovana ne znam od koga i na koji način. To je nemoguće. Nikad mi se to nije desilo. Sada ne može da dođe, jer sam ja već popunjen. Da se moja ekipa pita i ljudi koji rade sa mnom, mi bismo takvi bili prema mnogim drugim ljudima. Ja se uvijek trudim da budem iznad situacije. Ne bi ni bio problem, ali ne možeš mene tog dana ostaviti bez rješenja i javiti mi se zbog navodno ne moje greške. Tako meni praviš problem, a ja nisam napravio grešku - rekao je Amidžić za „Skandal“.

Dodao je i da ga je iznenadio način na koji se cijela situacija odvila.

- Postoji i drugi moment. Ne može mene niko da zavadi s tobom ako se ti i ja znamo i komuniciramo godinama. Pozvao bih ja tebe ili ti mene pa bismo razgovarali. Niko nikada nije jači od sistema, ali ljudi to ne shvataju. Na taj način samo se pokazuje jedna druga strana, koju ja nisam očekivao niti vjerovao da neko ima. Neka prođe malo vremena, pa ćemo vid‌jeti - zaključio je voditelj.

