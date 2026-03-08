Logo
Gradonačelnik Novog Sada bijesan: Očekujem da se Cetinski javno izvini

Пјевач Тони Цетински
Foto: Youtube/ screenshot

Nakon što je Toni Cetinski nekoliko sati pred koncert u Spensu u Novom Sadu otkazao svoj nastup zbog navoda da je u istoj hali “nekada bio logor”, sada se oglasio gradonačelnik Žarko Mićin.

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin je javno pokazao članak iz novina i demantovao navode Tonija Cetinskog da je Spens ikada bio logor.

Nakon skandaloznih navoda Tonija Cetinskog, oglasio se gradonačelnik Micin na Instagramu:

– Toni Cetinski širi apsolutne neistine i obmanjuje javnost. U SPENS-u nikad nije bilo nikakvog koncentracionog logora za Hrvate. Istina je potpuno drugačija. U SPENS-u je postojao prihvatni centar za izbjeglice, u najvećem broju Srbe koji su na početku ratnog sukoba pobjegli iz Hrvatske. U SPENS-u su svoj privremeni dom našle hiljade srpskih porodica koje su bežale iz Hrvatske da ne bi bili ubijane i lovljene, kao što su bili lovljene tokom ratnog sukoba, a posebno u Bljesku, Oluji i drugim akcijama.

– To nije bilo teško provjeriti. Vijesti o tome postoje u novinskim arhivama. Ljudi koji su tada upravljali SPENS-om su i dalje živi. Tim Tonija Cetinskog je mogao da ih pozove i provjeri. Osim toga, kako se Cetinski, tih neistina nije setio, kada je u velikoj dvorani SPENS-a nastupao 2012, 2014, i 2023. godine. Kao gradonačelnik Novog Sada najoštrije osuđujem ovakvo tendenciozno i zlonamjerno širenje dezinformacija. Novi Sad je od početka rata devedesetih godina, postao nova kuća za ogroman broj izbjeglica iz Hrvatske, koji su na brutalan način protjerani sa svojih ognjišta. Očekujem od Cetinskog da se javno izvini građanima Novog Sada i Srbije, zbog širenja brutalnih neistina i dezinformacija. Ukoliko to ne uradi biće jasno da je krenuo putem drugih kolega iz Hrvatske koji su iznosili laži! Da poziciju muzičke zvijezde zloupotrebljava u sasvim druge svrhe – napisao je gradonačelnik na Instagramu, prenosi Blic.

