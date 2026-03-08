Logo
Majka i kćerka poginule u stravičnoj nesreći kod Šapca!

Izvor:

Tanjug

08.03.2026

17:05

саобраћајна несрећа у шапцу погинуле мајка и кћерка
Foto: Facebook/Šabačke Vesti

Majka i kćerka poginule su danas u saobraćajnoj nesreći u okolini Šapca, a dvije osobe su povrijeđene.

Kako Tan‌jug saznaje, oko 14.30 sati došlo je do direktnog sudara kada je jedan od automobila obilazio drugi automobil i prešao u suprotnu traku.

Majka i ćerka koje su se nalazile u vozilu marke "golf" su podlegle povredama na licu mjesta, dok su dvije osobe iz "audija", muškarac i žena, prevezene u bolnicu u Šapcu.

Салих Хабиб

Društvo

Ima 28 godina, troje d‌jece i kredit: Smislio je način da zaradi i prehrani porodicu, a kupci mu dolaze čim iznese robu

Prema prvim informacijama povrijeđeni nisu životno ugroženi.

Na licu mesta pripadnici policije i tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu vrše uviđaj.

