Majka i kćerka poginule u stravičnoj nesreći kod Šapca!

Majka i kćerka poginule su danas u saobraćajnoj nesreći u okolini Šapca, a dvije osobe su povrijeđene.

Kako Tan‌jug saznaje, oko 14.30 sati došlo je do direktnog sudara kada je jedan od automobila obilazio drugi automobil i prešao u suprotnu traku.

Majka i ćerka koje su se nalazile u vozilu marke "golf" su podlegle povredama na licu mjesta, dok su dvije osobe iz "audija", muškarac i žena, prevezene u bolnicu u Šapcu.

Društvo Ima 28 godina, troje d‌jece i kredit: Smislio je način da zaradi i prehrani porodicu, a kupci mu dolaze čim iznese robu

Prema prvim informacijama povrijeđeni nisu životno ugroženi.

Na licu mesta pripadnici policije i tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu vrše uviđaj.