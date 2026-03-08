Logo
Evo koliko je Cetinski prodao ulaznica za otkazani koncert

08.03.2026

16:47

Komentari:

3
Ево колико је Цетински продао улазница за отказани концерт

Otkazivanje koncerta Tonija Cetinskog u novosadskom Spensu glavna je estradna tema ovog vikenda.

Prema saznanjima portala Telegraf, Toni Cetinski je prodao tek 3.500 karata za koncert.

Kako su im zvanično saopštili iz Uprave, iako su očekivali da Cetinski u Spensu proda minimum 6.000 karata, iako je koncertni kapacitet značajno veći, to se nije dogodilo.

Toni je do danas, tačnije do jutros, Toni uspeo da proda 3.500 karata.

илу-тони цетински-29082025

Scena

Bukti rat na estradi zbog otkazivanja koncerta Tonija Cetinskog

Nekoliko dana pred održavanje koncerta Tonija Cetinskog u Novom Sadu, na Fejsbuk stranicama pojavile su se skandalozne tvrdnje da su nakon agresije JNA na Vukovar, u Spens u Novom Sadu "dovođeni ljudi i da su tu ispitivani, mučeni i prosljeđivani dalje u logore na teritoriji Srbije koji su bili namijenjeni Hrvatima".

Iako je reč o neprovjerenim tvrdnjama, hrvatski pjevač Toni Cetinski je donio odluku da otkaže koncert.

Da sve bude još gore, Toni je u Spensu ranije već pjevao i to u nekoliko navrata

