Karleuša kroz suze: Ošišala sam se do glave

Izvor:

Informer

03.03.2026

16:35

Јелена Карлеуша
Foto: Youtube / K1 Televizija

Pjevačica Jelena Karleuša progovorila je o najtežem periodu nakon smrti majke Divne Karleuše, kada joj je najveću podršku pružio Saša Popović.

U dokumentarcu "Sale", koji govori o životu i karijeri osnivača "Granda" Saše Popovića, emotivno svjedočenje o svom odnosu sa magom, dala je i Jelena Karleuša.

Pjevačica se prisetila jednog od najtežih trenutaka u svom životu - smrti majke Divne Karleuše i reakcije koju nikada nije zaboravila.

Kako je ispričala kroz suze, u periodu velike tuge odlučila je da se ošiša do glave, vjerujući da joj ta promjena dobro stoji, iako je mnogima to bilo iznenađenje.

- Ošišala sam se do glave, tad mi je umrla majka. Mislila sam da sam lijepa, mislila sam da mi baš super stoji, a njemu je to bilo šokantno, a nije rekao ni riječ. Sećam se da me je gledao šokirano iz nekog ugla. Taj pogled je bio šokiran kad me je vidio da sam ošišana do glave - ispričala je Jelena.

Ipak, kako kaže, upravo taj trenutak pokazao je kakav je čovjek Saša Popović bio.

- Prišao mi je i rekao: "Kako si lijepa". To je bio Sale. Znao je da slaže ženu na neki lijep i pametan način - istakla je Karleuša.

Јелена Карлеуша

Scena

Satanistički obredi bolesne sekte: Karleuša oplela po ''Beoviziji''

Pjevačica je naglasila da je Popović uvijek bio uz nju u najtežim životnim lomovima.

- U nekim mojim velikim životnim lomovima Saša je uvijek bio tu. Kad mi je umrla majka, on je prvi došao u moju kuću da mi izjavi saučešće, prvi me je pozvao, prvi mi je pružio ruku kad su svi bili protiv mene - rekla je muzička zvijezda kroz suze.

(informer)

