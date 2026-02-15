Logo
Karleuša žestoko odbrusila Desingerici: Nisam ovca

Izvor:

Telegraf

15.02.2026

10:21

Јелена Карлеуша
Foto: K1 Televizija

Takmičenje "Pinkove zvezde" sinoć je privuklo veliku pažnju gledalaca, ali nije prošlo bez napetosti među članovima žirija.

Nakon nastupa Milorada Vasića, došlo je do nesuglasica između Dragomira Despića Desingerice i Jelene Karleuše, jer nisu mogli da se usaglase ko će prvi da komentariše kandidata.

Desingerica nije odustajao od toga da prvi govori, zbog čega je voditeljka Bojana Lazić odustala od najave kandidata, te otišla sa bine.

"Despić će da vodi program", rekla je Bojana i sjela na mjesto.

"Niko ti nije dao riječ", rekla je Jelena Desingerici, koji je sve vrijeme pokušavao da dođe do riječi.

"Vokalno mi je prijalo sve, ali tvoj nastup i prezentovanje je jezivo, kao da vučeš kateter, nema emocija", rekao je Desingerica.

"Kandidat se najavljuje prije komentara žirija", navela je voditeljka.

Potom su Zorica, kao mentorka, i njen kandiat Milorad sjeli na binu da odmore dok se oni dogovore ko će prvi da komentariše.

Манифестација "Хероји причају"

Kultura

Prikazani filmovi "Veterani Košara" i "Sinovi Srpske"

"Je l' si ti čuo nekad za džentlmena, da me pustiš kao damu da prva kažem nešto", rekla je Jelena, nakon čega je Desingerica sjeo.

"Evo, je l' je pustio", rekla je Viki.

"Zbog čega ti Viki toliko zastupaš ovog ćelavog, šta se ti mješaš, niti je maloljetan, niti mutav", rekla je Zorica.

"Je l' te pustio Jelena", pitala je Viki.

"Nisam ja ovca da me pušta, ja sam tražila da bude džentlmen", rekla je Jelena.

"Ti si sad puštena riba", rekao je Desingerica.

"Možda mu je Viki postala staratelj", naveo je Bosanac.

"Kao za Britni Spirs, neuračunljiva Britni Spirs ima staratelja", dodala je Jelena.

"I svinjski trgovac zaradi pare, ali će uvijek biti svinjski trgovac", rekao je Bosanac, prenosi Telegraf.

Jelena Karleuša

Dragomir Despić Desingerica

