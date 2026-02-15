Džesika Alba i Keš Voren se zvanično razveli: Moraće da mu isplati milione

Džesika Alba i Keš Voren zvanično su se razveli, dvije godine nakon što su objavili da se razilaze.

Prema sudskim dokumentima podnijetim u petak, bivši supružnici postigli su dogovor o podjeli imovine i starateljstvu nad djecom, piše Page Six.

Finansijski detalji nagodbe

U dokumentima stoji da se bivši par odrekao prava na međusobno plaćanje alimentacije. Ipak, Voren će od Albe primiti isplatu od tri miliona dolara radi ujednačavanja podjele imovine. Glumica će navedeni iznos isplatiti u dvije rate po 1,5 miliona dolara – prvu odmah, a drugu u roku od godinu dana.

Kraj braka nakon 20 godina

Alba (44) i Voren (47), koji imaju troje djece – kćerke Honor Mari (17) i Hejven Garner (14) te sina Hejza Albu (8) – prekinuli su 2024. godine. U januaru prošle godine glumica je podnijela zahtev za razvod nakon 16 godina braka i ukupno 20 godina zajedničkog života.

Upoznali se 2004. godine

Par se upoznao 2004. godine na snimanju filma Fantastična četvorka, gdje je Keš radio kao asistent produkcije. Njihova ljubavna priča počela je ubrzo nakon susreta, a vjenčali su se 2008. godine na intimnoj ceremoniji u Los Anđelesu.

U intervjuima su često govorili o tome kako se međusobno podržavaju u poslovnim poduhvatima i da je temelj njihovog braka "uzajamno poštovanje i komunikacija". Glumica je takođe isticala da su zajednički izazovi, poput roditeljstva i karijere, dodatno ojačali njihovu vezu, prenosi B92.