IDF: Pogodili smo ključni komandni centar Iranske revolucionarne garde!

Autor:

ATV

07.03.2026

18:40

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su da je tokom noći pogođen ključni komandni centar avijacije Iranske islamske revolucionarne garde (IRGC).

Komandni centar je bio meta talasa vazdušnih udara izraelske ratne avijacije u Teheranu.

Ајатолах Али Хамнеи

Svijet

Kada će biti izabran novi vrhovni vođa Irana

Prema navodima izraelske vojske, centar je služio jedinici protivvazdušne odbrane IRGC-a.

техеран иран

Svijet

Situacija se ne smiruje: Novi talas napada na Emirate, Bahrein i Izrael

"Ovo je centralni operativni centar protivvazdušne odbrane za avijaciju IRGC-a", saopštila je izraelska vojska.

Tagovi :

Revolucionarna garda

Iran

Izrael

