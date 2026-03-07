IDF: Pogodili smo ključni komandni centar Iranske revolucionarne garde!

Autor:ATV
07.03.2026
18:40
Komentari:0
Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su da je tokom noći pogođen ključni komandni centar avijacije Iranske islamske revolucionarne garde (IRGC).
Komandni centar je bio meta talasa vazdušnih udara izraelske ratne avijacije u Teheranu.
Prema navodima izraelske vojske, centar je služio jedinici protivvazdušne odbrane IRGC-a.
"Ovo je centralni operativni centar protivvazdušne odbrane za avijaciju IRGC-a", saopštila je izraelska vojska.
