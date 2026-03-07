IDF: Pogodili smo ključni komandni centar Iranske revolucionarne garde!

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su da je tokom noći pogođen ključni komandni centar avijacije Iranske islamske revolucionarne garde (IRGC).

Komandni centar je bio meta talasa vazdušnih udara izraelske ratne avijacije u Teheranu. Svijet Kada će biti izabran novi vrhovni vođa Irana Prema navodima izraelske vojske, centar je služio jedinici protivvazdušne odbrane IRGC-a. Svijet Situacija se ne smiruje: Novi talas napada na Emirate, Bahrein i Izrael "Ovo je centralni operativni centar protivvazdušne odbrane za avijaciju IRGC-a", saopštila je izraelska vojska.

