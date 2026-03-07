Cvijanović: Odgovornost, snaga i posvećenost žena snažan temelj uspješnog društva

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović u čestitki povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, naglasila je da odgovornost, snaga i posvećenost žena predstavljaju snažan temelj stabilnog i uspješnog društva.

Cvijanovićeva je svim ženama uputila iskrene čestitke povodom Međunarodnog dana žena, praznika koji simbolizuje borbu za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost.

Ona je ukazala da su žene važan stub svake zajednice - u porodici, institucijama, privredi i javnom životu, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

"Ovaj praznik je i podsjetnik na istrajnu borbu za ravnopravnost, dostojanstvo i pravedniji položaj u društvu, ali i obaveza da nastavimo graditi društvo u kojem će žene imati jednake mogućnosti da svojim znanjem, radom i sposobnostima doprinesu njegovom razvoju. Uz iskrene čestitke povodom 8. marta, želim vam mnogo zdravlja, lične sreće i uspjeha na svim poljima", dodala je Cvijanovićeva.