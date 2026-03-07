Logo
Large banner

Gori Teheran: Izrael pogodio skladište nafte, objavljen snimak

Autor:

ATV

07.03.2026

21:03

Komentari:

0
Гори Техеран: Израел погодио складиште нафте, објављен снимак
Foto: X

Iranska državna novinska agencija saopštila je da su novi izraelski vazdušni udari bili usmjereni na skladište nafte u Teheranu, javlja AP.

Izraelski zvaničnici su takođe potvrdili da su u toku napadi na iransku naftnu infrastrukturu u Teheranu, a isto pokazuju i snimci objavljeni na društvenim mrežama.

Ovo je prvi put od početka trenutnog rata da Izrael napada nacionalnu infrastrukturu u Iranu.

Напад-аеродром Дубаи

Svijet

Rat odnosi živote u Dubaiju: Dio presretnutog projektila pao na auto i ubio vozača

Izraelska vojska je nedavno saopštila da je pokrenut novi talas napada na infrastrukturu u Teheranu.

Дубаи дрон зграда

Svijet

Stravičan snimak napada na jednu od najvećih atrakcija Dubaija: Dron se zabio u zgradu

Šteta koja je pričinjena u ovom napadu će biti poznata naknadno, a očekuju se i zvanične reakcije iz Irana.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Teheran

Izrael

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бењамин Нетанјаху

Svijet

"Kolaps iranskog režima"; Izrael "optimističan"

5 h

2
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Ekonomija

Upozorenje stručnjaka: Rast cijene energenata mogao bi pokrenuti lančanu reakciju

5 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

IDF: Pogodili smo ključni komandni centar Iranske revolucionarne garde!

6 h

0
Ајатолах Али Хамнеи

Svijet

Kada će biti izabran novi vrhovni vođa Irana

7 h

0

Više iz rubrike

Напад-аеродром-Дубаи

Svijet

Rat odnosi živote u Dubaiju: Dio presretnutog projektila pao na auto i ubio vozača

4 h

0
Мојтаба Хамнеи, син Алија Хамнеија и нови врховни вођа Ирана

Svijet

Izraelci tvrde: Sin ubijenog ajatolaha ranjen u napadu

5 h

0
Стравичан снимак напада на једну од највећих атракција Дубаија: Дрон се забио у зграду

Svijet

Stravičan snimak napada na jednu od najvećih atrakcija Dubaija: Dron se zabio u zgradu

5 h

0
Бењамин Нетанјаху

Svijet

"Kolaps iranskog režima"; Izrael "optimističan"

5 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

14

Tramp dočekao tijela poginulih Amerikanaca

22

08

Smijenjena ministarka dobila novu funkciju

22

01

Novak Đoković saznao sa kim igra ako prođe Poljaka

21

56

Nesvakidašnji haos u Bundesligi – igrači se tukli, navijači divljali

21

50

Netanjahu: Izrael pripremio plan "sa mnogo iznenađenja"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner