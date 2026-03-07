Gori Teheran: Izrael pogodio skladište nafte, objavljen snimak

Iranska državna novinska agencija saopštila je da su novi izraelski vazdušni udari bili usmjereni na skladište nafte u Teheranu, javlja AP.

Izraelski zvaničnici su takođe potvrdili da su u toku napadi na iransku naftnu infrastrukturu u Teheranu, a isto pokazuju i snimci objavljeni na društvenim mrežama.

🚨 **BREAKING / ESCALATION UPDATE** — Israel has struck key Iranian energy infrastructure amid the ongoing US-Israel campaign against the regime.



Reports indicate Israeli forces targeted oil-related facilities in/near Tehran Province, potentially slashing Iran's domestic… pic.twitter.com/UptuxdvNV2 — Murica First 🇺🇸 (@MAGAMANIA2025) March 7, 2026

Ovo je prvi put od početka trenutnog rata da Izrael napada nacionalnu infrastrukturu u Iranu.

Izraelska vojska je nedavno saopštila da je pokrenut novi talas napada na infrastrukturu u Teheranu.

Šteta koja je pričinjena u ovom napadu će biti poznata naknadno, a očekuju se i zvanične reakcije iz Irana.