Gori Teheran: Izrael pogodio skladište nafte, objavljen snimak

Autor:ATV
07.03.2026
21:03
Komentari:0
Iranska državna novinska agencija saopštila je da su novi izraelski vazdušni udari bili usmjereni na skladište nafte u Teheranu, javlja AP.
Izraelski zvaničnici su takođe potvrdili da su u toku napadi na iransku naftnu infrastrukturu u Teheranu, a isto pokazuju i snimci objavljeni na društvenim mrežama.
🚨 **BREAKING / ESCALATION UPDATE** — Israel has struck key Iranian energy infrastructure amid the ongoing US-Israel campaign against the regime.— Murica First 🇺🇸 (@MAGAMANIA2025) March 7, 2026
Reports indicate Israeli forces targeted oil-related facilities in/near Tehran Province, potentially slashing Iran's domestic… pic.twitter.com/UptuxdvNV2
Ovo je prvi put od početka trenutnog rata da Izrael napada nacionalnu infrastrukturu u Iranu.
Svijet
Rat odnosi živote u Dubaiju: Dio presretnutog projektila pao na auto i ubio vozača
Izraelska vojska je nedavno saopštila da je pokrenut novi talas napada na infrastrukturu u Teheranu.
Svijet
Stravičan snimak napada na jednu od najvećih atrakcija Dubaija: Dron se zabio u zgradu
Šteta koja je pričinjena u ovom napadu će biti poznata naknadno, a očekuju se i zvanične reakcije iz Irana.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
5 h2
Ekonomija
5 h0
Svijet
6 h0
Svijet
7 h0
Svijet
4 h0
Svijet
5 h0
Svijet
5 h0
Svijet
5 h2
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu